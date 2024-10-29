DOLAR
34,29 0,04%
EURO
37,05 0,07%
ALTIN
3.046,66 -0,79%
BITCOIN
2.460.818,62 -3,13%

Almanya Ekonomisi 2024'te Daralabilir, 2025 Durgunluk Beklentisi

Almanya'nın 2024'te küçülmesi ve 2025'te durgunluk yaşaması bekleniyor. Ekonomik kriz derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:01
Almanya Ekonomisi 2024'te Daralabilir, 2025 Durgunluk Beklentisi

Almanya Ekonomisinde Büyüme Beklentisi Düşürüldü

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ülkenin ekonomik geleceğine dair karamsar tahminlerde bulundu. Birliğin genel müdürü Martin Wansleben, mevcut durumun sadece bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda "kalıcı bir yapısal kriz" niteliğinde olduğunu belirtti.

Ekonomik Büyüme Tahminleri Negatif Yönde Güncellendi

DIHK, Almanya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2024 için büyüme tahminini %0'dan eksi %0,2'ye düşürdü. Birlik, 2025'te de büyümeye dair umutların olmadığını ifade etti.

Şirketlerden Gelen Olumsuz Beklentiler

Birlikten yapılan açıklamada, 25 bin şirketle gerçekleştirilen bir ankette, şirketlerin %31'inin iş durumlarının daha da kötüleşeceği endişesi taşıdığı belirtildi. Bu oran, bir önceki ankette %26 olarak kaydedilmişti. Ayrıca, Martin Wansleben, "Almanya'da yatırım seviyeleri hala Kovid-19 öncesi düzeylerin altında, bu da ekonomiyi zor durumda bırakıyor" dedi.

Yatırımlardaki Düşüş ve Bürokrasi Sorunları

DIHK'ya göre, yatırımların azaltılması niyetinde olan şirketlerin oranı %40'a kadar çıkıyor. Wansleben, "Çok az yatırım, fazla bürokrasi ve yüksek maliyetler, Alman ekonomisinin sıkışmasına neden oldu.” ifadesini kullandı.

Resesyon Riski ve Geçmişteki Ekonomik Durgunluklar

Almanya, 2023'te %0,3 küçülmüş ve 2002-2003 yıllarında iki yıl üst üste daralma yaşamıştı. Ayrıca, ülkede 2020'de yaşanan resesyon, 2009'dan beri ilk kez görülmüştü.

Uluslararası Kuruluşların Tahminleri

22 Ekim'de Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya'nın bu yıl için büyüme öngörüsünü %0,2'den sıfıra indirdi. Ifo kurumu da 5 Eylül'de benzer bir güncelleme yaparak büyüme tahminini %0,4'ten sıfıra düşürdü.

Hükümetin Yanıtı: Büyüme Girişimi

Alman hükümeti, "Büyüme Girişimi - Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adlı bir paketle ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor. Bu paket, rekabetçiliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve etkin bir finans merkezi oluşturmak gibi beş alanda toplamda 49 önlem içeriyor.

Gelecek Veriler ve Umutlar

Almanya'nın üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH verileri 30 Ekim'de açıklanacak. Martin Wansleben, ekonomik toparlanma umudu olmadan ve enerji fiyatlarının düşmesi gibi olumlu işaretler göz önünde bulundurulmadan karamsar bir gelecekle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB, Ukrayna ve Moldova'ya Elektrik İhraç Kapasitesini Artırıyor
2
Rusya'da Çelik Talebinde Düşüş Beklentisi
3
Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!
4
ABD'de Konut Fiyatları Ağustosta Artış Hızında Yavaşlama Kaydetti
5
Çelik Kubbe Projesi İle Güçlenen Türk Savunma Sanayii
6
Sıfır otomobilde 40 yılda bir gelen şans! Tamı tamına 300 bin TL birden fiyatı düştü!
7
Cumhurbaşkanından emeklilere büyük jest! Bu sabah müjdeli haber geldi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek