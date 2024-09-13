Almanya Ekonomisinde Duraklama Devam Ediyor

Almanya Ekonomisi İçin Kötü Haber

Alman hükümeti, ülke ekonomisinin yıl sonuna kadar toparlanmasını beklemiyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, aylık raporunda bu durgunluğun devam ettiğini açıkladı.

Durgunluk ve Tüketici Duyarlılığı

Rapora göre, üçüncü çeyrek itibarıyla sipariş defterlerindeki azalma ve zayıf sipariş durumu, ihracat odaklı sanayinin zayıflamasına yol açıyor. Bakanlık, "Yıl sonuna kadar ekonomik toparlanmanın gerçekleşmesi beklenmemektedir," ifadesini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası Etkisi

Ortalama 14 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ekonomiye kayda değer bir katkı sağlamadığı belirtiliyor. Raporda, reel ücret artışlarının bile tüketici duyarlılığını yükseltmekte başarısız olduğu ifade edildi.

Resesyon Riski

Almanya, artan faiz oranları ve değişen ekonomik koşullar nedeniyle büyümede zorluk yaşıyor. Yılın ikinci çeyreğinde yatırımların azalması nedeniyle ekonomi %0,1 küçüldü. Almanya Merkez Bankası, üçüncü çeyrekte daha düşük büyüme bekliyor. Ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüş olasılığını belirtti.

Teknik Resesyon Tehdidi

Eğer Almanya, bu çeyrekte de küçülme yaşarsa, teknik resesyona girecek. Teknik resesyon, üst üste iki çeyrek boyunca GSYH'nin küçülmesi olarak tanımlanır. Önceki yıllardaki olumlu büyüme rakamlarının ardından, 2020'de salgın nedeniyle ilk kez resesyon yaşanmıştı.

Büyüme Tahminleri

2023 yılı için hükümet, ekonomik büyüme tahminini %0,3 olarak açıkladı. Ekonomi araştırmaları yapan Ifo Enstitüsü ise, ülkedeki zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle 2024 yılı büyüme tahminini %0,4'ten sıfıra indirdi.