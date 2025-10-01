Almanya Hidrojen Ekosistemini Hızlandıracak Yasa Tasarısı Onaylandı

Almanya Bakanlar Kurulu, hidrojen altyapısının gelişimini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla Hidrojen Hızlandırma Yasa tasarısını onayladı. Karar, hidrojen üretimi, nakliyesi ve depolanması için onay süreçlerinin hızlandırılmasını öngörüyor.

Yasanın amacı ve kapsamı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tasarı, onay prosedürlerini basitleştirmeyi, dijitalleştirmeyi ve bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyor. Tasarıyla net teslim tarihlerinin belirlenmesi, dijitalleşme gereklilikleri ve hızlandırılmış tedarik prosedürleri ile sürecin hızlandırılması amaçlanıyor.

Ayrıca tasarı, Federal Madencilik Yasasındaki kolaylaştırmalarla doğal hidrojen çıkarılmasının önünü açmayı ve hidrojen altyapısı projelerini kamu yararı kapsamına alarak onay süreçlerinde özel öncelik tanımayı içeriyor.

Bakan Katherina Reiche'nin değerlendirmesi

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Katherina Reiche, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Mevcut onay prosedürleri hala çok yavaş ve bürokratik. Hidrojen Hızlandırma Yasası ile prosedürleri temelden basitleştiriyor, süreçleri dijitalleştiriyor ve daha yüksek hız sağlıyoruz."

Yasa tasarısının onaylanması, Almanya'nın hidrojen ekosistemini hızlandırma ve temiz enerji hedeflerine ulaşma yönündeki adımlarını güçlendiriyor.