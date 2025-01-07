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Almanya, Karbon Emisyonu Fiyatlandırmasında 18,5 Milyar Avroluk Rekor Gelir Elde Etti

Almanya, karbon fiyatlandırmasında 18,5 milyar avroluk rekor gelir elde etti ve emisyonlarda yüzde 3 düşüş kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:58
Almanya, Karbon Emisyonu Fiyatlandırmasında 18,5 Milyar Avroluk Rekor Gelir Elde Etti

Almanya'nın Karbon Fiyatlandırmasında Rekor Gelir

Almanya, 2023 yılında karbon emisyonu fiyatlandırmasında 18,5 milyar avro gelir elde ederek yeni bir rekora imza attı. Bu gelir, Alman Emisyon Ticaret Sistemi Otoritesi (DEHSt) tarafından yayımlanan 2024 karbon fiyatlandırma raporu ile belgelendi.

Gelirlerin Kaynağı

Söz konusu rekor gelir, iki ana kaynaktan oluşuyor: İlk kısım, Almanya'nın Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) üzerinden elde ettiği gelirken, ikinci kısım, ısıtma ve ulaşım sektörleri için belirlenen Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nden (nEHS) geliyor. DEHSt verilerine göre, AB ETS'inden elde edilen gelirler geçen yıl %28 azalarak 5,5 milyar avroya düşerken, nEHS ile elde edilen gelirler %21 artışla 13 milyar avroya ulaştı.

İklim ve Dönüşüm Fonu'na Katkı

Her iki sistemden elde edilen gelir, İklim ve Dönüşüm Fonu (KTF) aracılığıyla enerji verimliliği, sanayinin karbonsuzlaştırılması, hidrojen ekonomisi ve elektrikli araçlar için şarj altyapısının genişletilmesi gibi hedeflerin finansmanında kullanılmaktadır.

Emisyonlarda Düşüş

Alman düşünce kuruluşu Agora Energiewende tarafından yapılan araştırmalara göre, Almanya'nın karbon emisyonları geçen yıl %3 oranında, yani 18 milyon ton azalmıştır. 1990 yılına referansla, toplam emisyonlar bu yıl 656 milyon ton ile %48 oranında bir düşüş göstermiştir.

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