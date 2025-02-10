Almanya'nın 2024 Büyüme Beklentileri Düşük: Ekonomistler Güvenmiyor

Ekonomistler, Almanya'nın Büyümesine Güvenmiyor

Uluslararası ekonomistler, Almanya'nın bu yıl da sanayileşmiş ülkeler arasında büyümede en geride kalan ülke olmasını bekliyor. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), 3 ayda bir gerçekleştirdikleri "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin 2025 ilk çeyrek sonuçlarını yayımladı.

2025 Büyüme Beklentileri

Ankete göre, 2025'te küresel ekonomide büyümenin yüzde 2.9 olması bekleniyor. Ekonomistler, 2024 yılı için ise yüzde 2.6'lık bir büyüme öngörmüştü. Küresel ekonomik büyümenin 2026 yılında yüzde 3.2'ye yükselebileceği tahmin edilirken, 2028'de bu oranın yüzde 3.1'e düşmesi öngörülüyor. Ekonomistler, ayrıca büyüme oranlarının bölgelere göre büyük farklılıklar göstereceğini belirtiyor.

Bölgesel Büyüme Tahminleri

Bu yıl için büyüme beklentileri ise şöyle açıklandı: Afrika için yüzde 3.9, Kuzey Amerika için yüzde 2.4, Asya için yüzde 3.8 ve Avrupa için yüzde 2.1.

Öte yandan, Türkiye ekonomisinin de 2025-2028 döneminde yüzde 2.5 ila yüzde 3 arasında büyüyeceği öngörülüyor.

Almanya'nın Büyüme Sorunları

Ekonomistler, 2025 yılı için Almanya'da yüzde 0.4 büyüme bekliyor. 2026 için bu oran yüzde 1, 2028 içinse yüzde 1.3 olarak öngörülüyor. Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, "Almanya'nın acilen büyümeyi yeniden artırabilecek farklı bir ekonomi politikasına ihtiyacı var" şeklinde değerlendirmede bulundu. Potrafke, Almanya'nın uluslararası lokasyon rekabetinde çekiciliğini kaybettiğini ve yeni hükümetin bunu piyasa odaklı reformlarla ele alması gerektiğini ifade etti.

Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunlar nedeniyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti. Eğer 2025'in ilk çeyreğinde de daralırsa, bu, "iki çeyrek art arda daralma" olarak tanımlanan teknik resesyona girebilir.

Analistler, siyasi belirsizlik ile yurt dışında artan rekabetin yanı sıra yüksek enerji maliyetleri ve faiz oranlarının bu durumu daha da zorlaştırdığını vurguluyor. Ayrıca, Almanya hükümeti 29 Ocak'ta 2024 yılı için büyüme beklentisini yüzde 1.1'den yüzde 0.3'e düşürdüğünü açıkladı.

Ankete, 4-18 Aralık 2024 tarihleri arasında 125 ülkeden 1398 ekonomist katıldı.