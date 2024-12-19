Almanya'nın 2024 Silah İhracatı Rekor Kırdı

Almanya, 2024 yılında silah ve askeri malzeme ihracatını artırarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, hükümet, bu yıl yurt dışına yaklaşık 13,2 milyar avro değerinde silah satışına onay verdi.

17 Aralık’a kadar olan verileri içeren öncü rapor, Almanya'nın bu yıl 8,1 milyar avrosu Ukrayna'ya olmak üzere, silah ve askeri malzeme satışında rekor kırdığını gösteriyor. Daha önceki yıl, 2023’teki rekor 12,13 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Silah İhracatında Öncelik Ukrayna

Geçen yıl askeri teçhizat satışında en fazla talep gören ülke, savaş halinde olan Ukrayna oldu. Alman hükümeti, Ukrayna'ya 8,1 milyar avroluk silah ve teçhizat gönderimi onayı vererek, Rusya'nın saldırılarına karşı savunmalarını destekleme kararlılığının altını çizdi. Açıklamada, “Bu rakam, Ukrayna'nın savunmasında yanlarında yer almayı sürdüğümüzü gösteriyor. Ukrayna'ya askeri yardım, güvenlik politikamızın bir gereğidir.” denildi.

Diğer Ülkelere İhracat Rakamları

Ukrayna'nın ardından en yüksek silah ihracatı, 1 milyar 217 milyon avro ile Singapur, 558 milyon avro ile Cezayir, 298 milyon avro ile ABD, 230 milyon avro ile Türkiye ve 224 milyon avro ile Hindistan gibi ülkelere yapıldı.

İsrail'e Yönelen Eleştiriler

Öte yandan, Almanya'nın İsrail’e yaptığı silah ve askeri malzeme satışları, 2024 yılı için 161 milyon avro olarak belirlenirken, 2023’te bu rakam 327 milyon avro idi. Uluslararası Adalet Divanı'na açılan davalarda, Almanya'nın Nikaragua tarafından yapılan eleştirilerine karşı dikkat çekmesi gerekmekte. Geçen yıl, Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ve askeri malzeme satışları, 2022'ye göre 10 katına çıkarak dikkat çekmişti.