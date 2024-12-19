DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,58 -0,58%
ALTIN
2.949,5 -1,13%
BITCOIN
3.568.812,82 -0,42%

Almanya'nın 2024 Silah İhracatı Rekor Kırdı

Almanya, 2024 yılında silah ihracatında büyük bir artış göstererek, 13,2 milyar avro değerinde satış izni verdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:27
Almanya'nın 2024 Silah İhracatı Rekor Kırdı

Almanya, 2024 yılında silah ve askeri malzeme ihracatını artırarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, hükümet, bu yıl yurt dışına yaklaşık 13,2 milyar avro değerinde silah satışına onay verdi.

17 Aralık’a kadar olan verileri içeren öncü rapor, Almanya'nın bu yıl 8,1 milyar avrosu Ukrayna'ya olmak üzere, silah ve askeri malzeme satışında rekor kırdığını gösteriyor. Daha önceki yıl, 2023’teki rekor 12,13 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Silah İhracatında Öncelik Ukrayna

Geçen yıl askeri teçhizat satışında en fazla talep gören ülke, savaş halinde olan Ukrayna oldu. Alman hükümeti, Ukrayna'ya 8,1 milyar avroluk silah ve teçhizat gönderimi onayı vererek, Rusya'nın saldırılarına karşı savunmalarını destekleme kararlılığının altını çizdi. Açıklamada, “Bu rakam, Ukrayna'nın savunmasında yanlarında yer almayı sürdüğümüzü gösteriyor. Ukrayna'ya askeri yardım, güvenlik politikamızın bir gereğidir.” denildi.

Diğer Ülkelere İhracat Rakamları

Ukrayna'nın ardından en yüksek silah ihracatı, 1 milyar 217 milyon avro ile Singapur, 558 milyon avro ile Cezayir, 298 milyon avro ile ABD, 230 milyon avro ile Türkiye ve 224 milyon avro ile Hindistan gibi ülkelere yapıldı.

İsrail'e Yönelen Eleştiriler

Öte yandan, Almanya'nın İsrail’e yaptığı silah ve askeri malzeme satışları, 2024 yılı için 161 milyon avro olarak belirlenirken, 2023’te bu rakam 327 milyon avro idi. Uluslararası Adalet Divanı'na açılan davalarda, Almanya'nın Nikaragua tarafından yapılan eleştirilerine karşı dikkat çekmesi gerekmekte. Geçen yıl, Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ve askeri malzeme satışları, 2022'ye göre 10 katına çıkarak dikkat çekmişti.

İLGİLİ HABERLER

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğu Karadeniz'den 436 Ton Bal İhracatı: 12 Ülkeye Satıldı
2
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor: Yatırımcılar BoE Kararına Odaklandı
3
Sivas'ta Çamlıgöze ve Koyulhisar HES'lerin Özelleştirilmesi İçin Nihai Pazarlık Görüşmesi Yapıldı
4
Renault Megane'da 165 bin TL'lik indirim birden! Mayıs ayı listesi çok şaşırtacak
5
Türkiye'nin 100 Milyon Ton Hayvan Atığı Biyogaz Potansiyeline Sahip
6
Türkiye'nin Ekim Ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı
7
İTO'dan Hukukçu Olmayanlara Fikir Mülkiyeti Kitabı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!