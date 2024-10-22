Almanya'nın Ana Hidrojen Ağı Onaylandı

Almanya Ana Hidrojen Ağı Projesini Onayladı

Almanya, 2032 yılına kadar devreye almayı hedeflediği ana hidrojen ağı projesini resmen onayladı. Ülkenin Federal Ağ Ajansı, bu projeyle hidrojenin enerji piyasasındaki önemli rolünü artırmayı amaçlıyor.

Projenin Detayları

Proje hakkında bilgi veren Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, hidrojen ağı hakkında ilk görüşmelerin 2,5 yıl önce başladığını belirtti. Ağın toplam uzunluğu, ilk planlamaya göre yaklaşık 600 kilometre kısalarak 9.040 kilometre olarak belirlendi.

Hidrojenin Ekonomideki Yeri

Habeck, bu hidrojen çekirdek ağının sanayinin iklim nötrlüğüne dönüşümünde önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, hidrojen ithalat ve ihracatının da bu ağ sayesinde mümkün olacağını ifade etti.

Yeni Stratejiler ve Yatırımlar

Alman hükümeti, Temmuz 2023’te mevcut gaz boru hatlarının hidrojene dönüştürülmesi ve hidrojen şebekelerinin bağlantısını içeren yeni bir strateji onayladı. Ülkenin önde gelen gaz iletim sistemleri operatörleri, hidrojen ağının inşası için gerekli planlarını Federal Ağ Ajansı'na sundu. Bu projenin toplam maliyetinin yaklaşık 19 milyar avro olması bekleniyor.

Hidrojen Üretimi Hedefleri

Uzun vadede Almanya, hidrojen ihtiyacının %30 ila %50’sini kendisinin üreteceğini, geri kalanını ise ithal edeceğini öngörüyor. Ülkenin hidrojen stratejisi çerçevesinde, 2030'a kadar 5.000 megavat, 2040'a kadar ise ek 5.000 megavat kapasite oluşturulması planlanıyor. Ayrıca, yeşil hidrojeni önceliklendiren Almanya, sürdürülebilir enerji üretimine odaklanıyor.

Rusya-Ukrayna Krizi ve Yatırımlar

Hidrojen projeleri, Rusya-Ukrayna krizi sonrasında hız kazanmış durumda. 2022 yılındaki savaş, enerji arzında belirsizlikler yaratırken, bu sebeple yenilenebilir enerji projelerine olan ilgi de artmış durumda. Almanya, araştırmalarını yoğunlaştırarak, yeşil hidrojen teknolojilerinde lider olmayı hedefliyor.