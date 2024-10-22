DOLAR
34,24 0,01%
EURO
37,07 -0,09%
ALTIN
3.006,27 -0,41%
BITCOIN
2.289.998,37 1,23%

Almanya'nın Ana Hidrojen Ağı Onaylandı

Almanya 2032'ye kadar 9.040 kilometre uzunluğunda bir hidrojen ağı kurmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:09
Almanya'nın Ana Hidrojen Ağı Onaylandı

Almanya Ana Hidrojen Ağı Projesini Onayladı

Almanya, 2032 yılına kadar devreye almayı hedeflediği ana hidrojen ağı projesini resmen onayladı. Ülkenin Federal Ağ Ajansı, bu projeyle hidrojenin enerji piyasasındaki önemli rolünü artırmayı amaçlıyor.

Projenin Detayları

Proje hakkında bilgi veren Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, hidrojen ağı hakkında ilk görüşmelerin 2,5 yıl önce başladığını belirtti. Ağın toplam uzunluğu, ilk planlamaya göre yaklaşık 600 kilometre kısalarak 9.040 kilometre olarak belirlendi.

Hidrojenin Ekonomideki Yeri

Habeck, bu hidrojen çekirdek ağının sanayinin iklim nötrlüğüne dönüşümünde önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, hidrojen ithalat ve ihracatının da bu ağ sayesinde mümkün olacağını ifade etti.

Yeni Stratejiler ve Yatırımlar

Alman hükümeti, Temmuz 2023’te mevcut gaz boru hatlarının hidrojene dönüştürülmesi ve hidrojen şebekelerinin bağlantısını içeren yeni bir strateji onayladı. Ülkenin önde gelen gaz iletim sistemleri operatörleri, hidrojen ağının inşası için gerekli planlarını Federal Ağ Ajansı'na sundu. Bu projenin toplam maliyetinin yaklaşık 19 milyar avro olması bekleniyor.

Hidrojen Üretimi Hedefleri

Uzun vadede Almanya, hidrojen ihtiyacının %30 ila %50’sini kendisinin üreteceğini, geri kalanını ise ithal edeceğini öngörüyor. Ülkenin hidrojen stratejisi çerçevesinde, 2030'a kadar 5.000 megavat, 2040'a kadar ise ek 5.000 megavat kapasite oluşturulması planlanıyor. Ayrıca, yeşil hidrojeni önceliklendiren Almanya, sürdürülebilir enerji üretimine odaklanıyor.

Rusya-Ukrayna Krizi ve Yatırımlar

Hidrojen projeleri, Rusya-Ukrayna krizi sonrasında hız kazanmış durumda. 2022 yılındaki savaş, enerji arzında belirsizlikler yaratırken, bu sebeple yenilenebilir enerji projelerine olan ilgi de artmış durumda. Almanya, araştırmalarını yoğunlaştırarak, yeşil hidrojen teknolojilerinde lider olmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'nın Ana Hidrojen Ağı Onaylandı
2
SSK, Bağkur emeklisinin bekleyişi bitti! Maaş zam oranı sonunda belli oldu: İşte yepyeni maaşlar
3
2024 Yılı 3. Çeyrek Performansı Açılandı
4
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Destek Ödemeleri Açıklaması
5
Fed Başkanı Jerome Powell'dan Faiz İndirimine Dair Açıklamalar
6
Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu Artışı
7
FNSS, Endonezya İçin Zırhlı Personel Taşıyıcı İhraç Edecek

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi