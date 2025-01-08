Almanya'nın Doğal Gaz İthalatı 2024’te Yüzde 11 Azaldı, Kullanım Artışı Sürüyor

Almanya'nın Doğal Gaz Durumu

Almanya'nın doğal gaz ithalatı, 2024 yılında bir önceki yıla göre %11 azalarak 865 teravatsaat (TWh) seviyesine geriledi. 2023 yılında bu rakam 968 TWh olarak kaydedilmişti.

İthalat Kaynakları

Ülkedeki doğal gazın %48'i Norveç'ten, %25'i Hollanda'dan ve %18'i Belçika'dan temin edilirken, 2024'te doğal gaz ihracatı ise 187 TWh'tan 89 TWh'ye düştü.

Kullanım Artışı

Almanya'da toplam doğal gaz kullanımı, 2024 yılında bir önceki yıla göre %3,5 artarak 844 TWh'a ulaştı. Bu kullanımın %39'u haneler, %61'i ise sanayi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2018-2021 yılları arasındaki ortalama tüketimle karşılaştırıldığında, doğal gaz tüketimi %14 azalmıştır; evsel ve ticari müşteriler %17, sanayi müşterileri ise %12 tasarruf sağlamıştır.

Doğal Gaz Depolama ve Enflasyon

Federal Ağ Ajansı, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde Kasım 2024 itibarıyla %98 olan doluluk oranının %77'ye düştüğünü bildirdi. Ülke, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için boru hattı gazından, tankerlerle taşınan sıvılaştırılmış gaza geçiş yapmış ve yeni ithalat terminalleri inşa etmiştir. Bu durum, artan fiyatlarla birlikte enflasyonu yükselterek, yaşam maliyetlerini artırmıştır.