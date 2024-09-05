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Almanya'nın Ekonomik Büyüme Tahminleri Kötüleşti

Ifo, Almanya'nın büyüme beklentilerini zayıf yatırımlar nedeniyle düşürdü; 2024 ve 2025 tahminleri revize edildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:07
Almanya'nın Ekonomik Büyüme Tahminleri Kötüleşti

Almanya Ekonomisi İçin Negatif Büyüme Beklentisi

Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma enstitülerinden Ifo, 2024 ve 2025 yıllarına yönelik büyüme tahminlerini, zayıf yatırım ve sipariş durumları nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Büyüme Tahminlerindeki Güncellemeler

Ifo tarafından yapılan yeni tahminlere göre, bu yıl için gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı %0,4'ten %0'a düşürüldü. 2025 büyüme beklentisi ise %1,5'ten %0,9'a revize edildi. Bunun yanı sıra, Ifo, 2026 yılında ekonomik büyümenin %1,5 olmasını bekliyor.

Enflasyon ve Tasarruf Oranları

Geçen yıl Almanya'da %5,9, bu yıl ise ortalama %2,2 enflasyon öngörülüyor. 2025'te bu oranın %2'ye kadar düşmesi, 2026'da ise %1,9'a gerilemesi bekleniyor. Tasarruf oranı ise %11,3 ile Kovid-19 öncesi ortalamanın üzerinde seyrediyor.

İşsizlik ve İstihdam Analizi

Ifo raporuna göre, işsiz sayısının bu yıl 2,60 milyon kişiden 2,77 milyon kişiye çıkması, 2025’te ise yeniden 2,72 milyon kişiye düşmesi öngörülüyor. İşsizlik oranlarının 2024’te %6, 2025’te ise %5,8 olması bekleniyor.

Yeniden Resesyon Riski

Alman ekonomisi, artan faiz oranları ve iç piyasadaki olumsuz rüzgarlar nedeniyle büyümekte zorluk yaşıyor. Ifo, yılın ikinci çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılada bir düşüş bekliyor ve olası bir teknik resesyon riskine dikkat çekiyor.

İlgili Değerlendirmeler

Timo Wollmershaeuser, Ifo'nun İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü, konuyla ilgili olarak, "Alman ekonomisi sıkışmış durumda ve can çekişiyor. Yapısal krizlerle karşı karşıya ve imalat sektöründe yeterli yatırım yapılmıyor," ifadelerini kullandı.

Wollmershaeuser ayrıca, dekarbonizasyon, dijitalleşme ve demografik değişim gibi önemli etkenlerin, Alman şirketlerini üretim modellerini revize etmeye zorladığını belirtti.

Hükümet Beklentileri

Alman hükümeti, bu yıl için ekonomide %0,3'lük bir büyüme bekliyor; ancak Ifo'nun tahminleri, daha karamsar bir tablo çiziyor.

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