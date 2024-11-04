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Almanya'nın Sanayi Enerji Tüketimi 2023'te Düşüş Gözlemlendi

Almanya'da sanayide enerji tüketimi 2023'te, üretimdeki düşüşle birlikte önemli oranda azaldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:37
Almanya'nın Sanayi Enerji Tüketimi 2023'te Düşüş Gözlemlendi

2023 Yılı Enerji Tüketimi Raporu

Almanya, 2023 yılı itibarıyla sanayi alanında belirgin bir enerji tüketimi düşüşü yaşadı. Bu azalma, enerji yoğun sektörlerdeki üretim kaybı ile doğrudan ilgili. Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayinin enerji kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi sektörü enerji tüketimi, bir önceki yıla oranla %7,8 düşerek 3,282 petajul seviyesine geriledi.

Önceki Yıl ile Karşılaştırmalar

2022 yılında enerji kullanımı, bir önceki yılla kıyaslandığında %9,1 oranında azalmıştı. Destatis'in raporunda, "Sanayideki enerji tüketimindeki azalma, 2023 yılı itibarıyla üretimdeki gerileme ile doğrudan bağlantılıdır. Özellikle enerji yoğun sektörler büyük bir darbe alarak üretimde %11,2 oranında bir azalma yaşadı," ifadelerine yer verildi.

Enerji Kaynakları ve Dağılımı

Sanayide en çok tercih edilen enerji kaynağı, %28 paya sahip olan doğal gaz olurken, %21 ile elektrik, %16 ile mineral yağlar ve %15 ile kömür takip etti. Enerji tüketiminde en büyük paya sahip sektör ise %26,5 ile kimya sanayi olmayı sürdürdü. Metal üretimi ise %23,9’luk payla bu sektörü izliyor.

Alman İmalat Sektörünün Durumu

Alman imalat sektörü, ülkenin ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturmakta. Bunun yanı sıra, ihracata bağımlı olan bu sektör, küresel ekonomideki yavaşlama, artan Çin rekabeti ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yükselen enerji fiyatlarından olumsuz etkilenmekte. Ayrıca, savaş sonrası Avro Bölgesi'nde artan enflasyonla birlikte faiz oranlarının yükselmesi, Alman şirketlerinin yatırım yapma isteklerini frenliyor. Bunun yanında, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin, Almanya'dan ithal ettiği ürünleri giderek daha fazla üretmesinin, Alman sanayisinin toparlanmasını zorlaştırdığı gözlemleniyor.

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