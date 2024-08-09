Almanya Temmuz 2023 Enflasyon Verileri Açıklandı

Almanya'da Temmuz 2023 Yıllık Enflasyon Rakamları

Almanya'da yıllık enflasyon, Temmuz 2023 itibarıyla %2,3 olarak kaydedildi. Bu veriler, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklandı.

Haziran ile Temmuz Arasındaki Değişim

Geçtiğimiz ay, yıllık enflasyon %2,2 seviyesindeyken, Temmuz'da bu rakam %2,3'e yükseldi. Aylık bazda ise, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %0,3 oranında bir artış gösterdi.

Piyasa Beklentileri ile Uyumluluk

Piyasa analistleri, Temmuz ayı için yıllık enflasyonun %2,3, aylık enflasyonun ise %0,3 olması yönünde tahminlerde bulunmuştu. Açıklanan verilerin bu beklentilerle örtüşmesi dikkat çekici bir durum oldu.

Enerji ve Gıda Fiyatlarındaki Değişiklikler

Almanya'da AB uyumlu TÜFE Temmuz ayında %0,5 aylık ve %2,6 yıllık artış gösterdi. Enerji ürünleri fiyatları yıllık bazda %1,7 azalırken, gıda fiyatları %1,3 oranında bir yükseliş yaşadı. Ayrıca, hizmet fiyatlarında yıllık bazda %3,9 artış kaydedildi.