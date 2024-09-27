Almanya ve Türkiye Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Almanya-Türkiye Ticaret Hacmi Artıyor

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ile İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, geçtiğimiz yıl Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ilk kez 55 milyar avroya ulaştığını açıkladı. Bu durum, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ticaret görüşmelerinin ve Türkiye'nin Almanya ile İş Ortaklığı programına katılmasının olumlu etkileriyle daha da güçlenebilir.

ETOK/JETCO Toplantısı Berlin'de Gerçekleşti

Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı, Berlin’de düzenlendi. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Robert Habeck'ın Türk Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gerçekleştirdiği görüşmenin, Türk-Alman ticari ilişkilerinin derinleştirilmesine odaklandığını belirtti.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği

Habeck, Almanya ve Türkiye'nin bir asrı aşkın süredir diplomatik ilişkilerini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Ortak ticaret ve girişimciler, ticari ilişkilerimizin temel itici gücüdür. Ticaret hacmimizin 55 milyar avroya çıkması büyük bir başarıdır. AB ve Türkiye arasındaki ticaret görüşmeleri, bu olumlu gelişmeleri daha da pekiştirecektir." dedi.

JETCO'nun Hedefleri

JETCO, ticaret, sanayi işbirliği, turizm, altyapı ve üçüncü pazarlar gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeyi, mevcut sorunları çözmeyi ve somut projeler üretmeyi hedefliyor. Ayrıca toplantının, AB ve Türkiye'nin önemli dernekleri ile işbirliği içinde yapıldığı kaydedildi.