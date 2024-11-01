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Alparslan Bayraktar'dan Enerji Açıklamaları

Bakan Bayraktar, Oruç Reis Gemisi'nin Somali'deki çalışmalarının enerji güvenliği için önemli olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:01
Alparslan Bayraktar'dan Enerji Açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Açıklamaları

Alparslan Bayraktar, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmalara başladığını duyurarak, "İnşallah oradaki çalışmalarımız neticesini verirse, sadece Somali'de değil, Afrika'nın ve Türkiye'nin de enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltma Çabası

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için gösterdiği çabalara değinirken, "Somali'deki insanların bizlere olan sevgisini ve Cumhurbaşkanımıza duyulan bağlılıklarını görmenizi isterdim. 2011 yılında, dünyanın onlara arkasını döndüğü dönemde Cumhurbaşkanımızın oraya gidişini herkes bilmiyor, bunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Nükleer Enerji Projeleri

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük adımlar attığını vurgulayan Bayraktar, "70 yıldır yapılamayan nükleer projeleri hayata geçiriyoruz. Sinop ve Trakya'da yeni santraller ekleyeceğiz. Tüm bunları, vatandaşlarımıza daha ucuz ve kesintisiz enerji sunmak amacıyla yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Program Katılımcıları

Bu programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve birçok partili katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek burada konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek burada konuşma yaptı.

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