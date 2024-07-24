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Alphabet İkinci Çeyrek Raporunu Açıkladı: Gelir ve Kar Artışı

Alphabet, 2023'ün ikinci çeyreğinde geliri ve karı ile büyüme kaydetti. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 00:32
Alphabet İkinci Çeyrek Raporunu Açıkladı: Gelir ve Kar Artışı

Alphabet İkinci Çeyrek Performansını Açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Alphabet, 2023 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali raporunu duyurdu. Bu dönemde şirketin geliri yüzde 14 artış göstererek 84,7 milyar dolara ulaştı.

Net Kar Artışı

Şirketin net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 oranında bir artış göstererek 23,6 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl ikinci çeyrekte elde edilen net kar 18,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Hisse Başına Kar

Alphabet'in hisse başına karı da bu süreçte gözlemlenen bir diğer önemli yükseliş oldu. Geçen yıl 1,44 dolar olan hisse başına kar, bu yıl 1,89 dolara yükseldi.

Piyasa Beklentilerini Aştı

Alphabet'in gelir ve kar rakamları, piyasa analistlerinin öngörülerinin üzerinde bir performans sergiledi. Bu sonuçlar, şirketin pazar payını güclendirmeye devam ettiğini gösteriyor.

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