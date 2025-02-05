Alphabet'in Geliri ve Karı Dördüncü Çeyrekte Büyüdü

Alphabet'in Dördüncü Çeyrek Başarıları

ABD merkezli teknoloji devi Alphabet, 2024'ün dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, geliri %12 artarak 96,5 milyar dolara, net karı ise %28 artarak 26,5 milyar dolara ulaşmayı başardı.

Geçtiğimiz Yıla Göre Kaydedilen Büyüme

Alphabet, 2023 yılında elde ettiği 86,3 milyar dolarlık gelire kıyasla, 2024'ün dördüncü çeyreğinde önemli bir büyüme gösterdi. Net kar ise bir önceki yılın aynı döneminde 20,7 milyar dolarken, bu yıl 26,5 milyar dolara yükseldi.

Hisse Başına Kar ve Genel Performans

Şirketin hisse başına karı, 2023'ün son çeyreğinde 1,64 dolar olarak belirlenirken, geçen yılın aynı döneminde 2,15 dolardı. Genel yıl performansında ise Alphabet'in toplam geliri %14 artışla 350 milyar dolara, net karı ise %36 artarak 100,1 milyar dolara ulaştı.

Yatırım Planları

Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, sonuçlar hakkında yaptığı değerlendirmede, çeyreğin güçlü bir şekilde geçildiğini, yapay zeka alanındaki liderliğin ve işletme genelindeki ivmenin büyük rol oynadığını vurguladı. Pichai, Cloud ve YouTube birimlerinin toplamda 110 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti. Ayrıca, 2025 yılı için sermaye harcamalarına yaklaşık 75 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını ifade etti.