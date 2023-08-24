Altın alacaklar aman dikkat sakın bu tuzağa düşmeyin! Paranızdan boşuna olmayın...

Altın alacakları yakından ilgilendiren uyarılar yapıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gram altında oluşan büyük tuzağa değindi. Altın alanlar hemen kontrol ederken paraların boşa gitmemesi için önerilerde bulundu.

SAHTE ALTIN ALMAYIN!

2022 senesinin başlarında 1016 TL olan gram altın günümüzde 1700 TL seviyelerine gelirken yatırım yapan vatandaşların son bir yıl içerisinde yüzde 66 kazanç sağladığı görülüyor. Palandöken, altın yatırım araçlarının başında gelirken sahte altınlar hakkında uyarılarda bulundu.





İnternet üzerinden gram, çeyrek ve yarım altın alacaklara uyarılar yapılırken kuyumcuya gidilerek ayarlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Ülkemizde büyük önemi olan altının alım ve satımlarında rengine dikkat edilirken hafifliği ve bükülüp bükülmediği, ayarı ve TSE belgesini olup olmadığına dikkat edilir.