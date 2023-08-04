Altın alıp satarken bunu yapan kara güne kalır! İslam Memiş'ten 'sakın yapmayın' uyarısı!

Yatırımcılar için güvenli liman varlığı olan altın, yılın ilk yarısında ivme kazandı. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası para piyasaları altın fiyatlarının nasıl hareket edeceğine odaklanırken, İslam Memiş, altının ileriye dönük olarak ne olacağını açıkladı.

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, FED tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından yaşanan fiyat oynaklığında "her şeyin beklendiği" konusunda yatırımcıları uyardı. "Altınla borca ​​girmeyin" diyen Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki hafta itibariyle fırlayacağını vurguladı.

"Lütfen fiyat farkına dikkat ediniz"





İslam Memiş, piyasa öngörüsünde riskin paylaşılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Yatırımcıların altın için %50-50'lik bir alış fiyatına ihtiyacı var, bu yüzden riski dağıtmaları gerekiyor.

Yılın sonuna kadar altının ons fiyatı için 2150-2350 aralığında bir boşluk bekliyorum. Dolar endeksinin 92-94 bandına doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Dolar endeksindeki bu gerilemenin altının ons fiyatını olumlu yönde destekleyeceğini düşünüyorum. Altın gamı ​​ile ekran fiyatı arasında fark var.

Yatırımcılar bu farklılıkların farkında olmalıdır. Ekranda 1700 TL şeklinde gördükleri gram altını açık piyasada 1720 TL'den görebiliyorlar. Tabii bankaların makas mesafesi de farklı.

"Altın borcu olanlar bu haftaya dikkat etsin"

Altın borçluları ve yatırım yapmaya hazırlananlar bu haftayı çok yakından takip etmelidir. Bu düşüşler kalıcı değildir. Özellikle seneye düğün planlayanlar ya da altına borcu olanlar 2024'te 2000-2500 arası bir fiyat aralığına hazır olsunlar. Borçlanarak altın alınmasını tavsiye etmiyorum.

Gram altında 1.700 TL ve altındaki düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum. Ağustos ayından itibaren bir gram altının fiyatı artmaya devam edecek. TL altının gram fiyatı başlangıçta 1750-1770 TL'yi, yıl sonunda ise 1880 TL'yi bulabilir.