Altın alırken tüm paranız çarçur olabilir! Gram altınlarınızı hemen çıkarıp kontrol edin

CHP'den Niğde Milletvekili seçilen Ömer Fethi Gürer, Niğde'de bir kuyumcuyu ziyaret ederek yükselen altın fiyatları ile esnafın durumunu sordu. Kuyumcudan başka bir tüccarın da yer aldığı sohbette ekonomik durum ele alındı.

Yapılan sohbette kuyumcu esnafının görüşleri şu şekildeydi:

"Bir düğünün olmazsa olmazı olan değerli altın yerini altın gamına bıraktı. Ancak günümüzde piyasada hala sahte altın gramı ürünlerinin bulunduğu bilinmektedir. Sürekli yükselen altının gram fiyatı 1740 liraya çıktı. Vatandaş satın alabilir ama vatandaşa nasıl satın alabileceği sorulmalı. Halkın borcu var, nikahı kıyılacak. Şimdilerde nereden bakarsanız bakın 200-250 bin lira sadece nikah altını. Ekipman ve diğer masraflar üst üste gelince düğün masrafı ikiye katlanıyor.





Geçmişte, çeyrek altını kredilendirebilirdiniz. Kıymetli fiyat uygun, isabet etmedi. Şimdi altının dörtte birini on kişiye verseniz 28 bin lira ediyor. Nasıl teslim edeceğiz? Altın bulmaya gelen çiftçinin hali ne olacak? Bu 28.000 lira “yarım yıl” (yarım Reşat, gremse) memur tarafından ödenemez. Eskiden çiftçiler hasada kadar borçlanırdı. Şimdi ürün satıyor. Adamınız hasat zamanı para alıyor mu? Kirazlar bu yıl hiç para getirmedi. İşçi ücretleri 450 lirayı geçiyor. Kiraz topladık, kar etmedik ve işçilere fazladan harçlık ödedik. Kalan kirazları koparmayacağım, dalda kalacaklar. Sattığı kirazla işçinin parasını iade etmeyip kendi parasını koyan da var."

“BİR LİRA KREDİ ALAMIYORUZ”

Başka bir kuyumcu şunları söyledi:

“Seçime bir hafta kala her şey parlak. Karadeniz'de petrol bulunur, doğalgaz bulunur. Evlere doğalgaz bedava diyorlar. Bu seçimler bittikten hemen sonra ne oldu, ekonomi çöktü, ticaret ise durdu? Kredi kullanamıyoruz. Oto sanayide çalışıyorum, emlakta da çalışıyorum. Şu anda herhangi bir iş yapamam. Çünkü insanlar kredi alamıyor. Müşteri kredi alamazsa iş yapamayız. Kuyumcudan veresiye isteyemem. İstesem kuyumcu da ben de zorlanırım."