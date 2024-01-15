Altın almadan önce bunu öğrenin! Bilmeden kuyumcuya gidenler yandım Allah diyecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son açıklamalarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gram altın fiyatlarına ilişkin yaptığı önemli değerlendirmelerle bilinen Memiş, altın alım ve satım düşünenlere sesleniyor.

İslam Memiş, "Yakından takip edilen bir isim olarak altın piyasasındaki analizlerimi sıkça paylaşıyorum. Şu anda altın piyasasında önemli bir konu olan gram altın fiyatlarıyla ilgili yeni yıl beklentilerimi değerlendirdim. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının düşeceği yönünde bir öngörüde bulundum," şeklindeki açıklamalarıyla gündeme geldi.

İSLAM MEMİŞ ALTINI OLANLARI UYARDI





Piyasa değerlendirmesinde bulunan Memiş, "Mart ayı itibarıyla enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, emeklilere yapılan zam da piyasalarda önemli bir gündem maddesi oldu. Ancak, küresel arenada yaşanan belirsizlikler, İran'daki terör saldırısı, ABD Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğu ziyareti ve İsrail-Filistin savaşı gibi faktörler nedeniyle piyasalarda belirsizlik hakim," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Memiş'in açıklamalarına göre, henüz net bir yönlendirici unsur olmadığını belirterek, "Yurtdışındaki yatırımcılar tatilde oldukları için piyasalarda bir yön kırılmasını geciktiriyor. İç piyasada risk algısı var, ancak henüz net bir yön değişikliği gözlenmiyor" dedi.

Ayrıca, İslam Memiş, Borsa İstanbul'un 7500 seviyesinin altına indiğini belirterek, 7000-7500 aralığını izlediğini ve yıl içinde 9000 puan hedefinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, BIST 30 Endeksi'nin BIST 100'e göre daha iyi bir performans göstermesini beklediğini ve özellikle sağlık sektörünün dikkat çekebileceğini söyledi.

Dolar ve euro değerlendirmelerinde bulunan Memiş, "Doların yılı 29.70 seviyesinde tamamlayabileceğini, yeni yılda dolar kurunu 30-33 lira arasında takip edeceğini ve euronun dolar karşısında daha iyi performans sergileme olasılığının bulunduğunu" belirtti.

Gram altın konusunda ise Memiş, bu yıl içinde en dip seviyelerin görüleceğini ifade ederek, ons altın ve gram altın için belirlediği fiyat aralıklarını paylaştı. Ayrıca, gümüşün ons fiyatında daha iyi bir performans beklediğini belirtti.

Kripto paralar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Memiş, sert dalgalanmaların devam ettiğini, dolar endeksinin ise 102 seviyesinde olduğunu ifade ederek, dolardan uzak durmayı tercih ettiğini söyledi.