Altın almak için 1 saniye bile beklemeyin! Ünlü ekonomist altının bu hafta kaç TL olacağını açıkladı!

Altın fiyatları son dönemin en önemli konularından biri. Dolar yükselirken rekor kırmayı sürdürürken altın fiyatları heyecanla izleniyor. TCMB faiz kararından sonra dikkatler Fed faiz kararına çevrildi.

Yatırımcılar, Fed'in altın alım faiz kararının açıklanmasını beklerken ekonomi alanında tanınmış isimlerden birisi olan Tunç Şatıroğlu, Perşembe ve Cuma günleri Fed'in faiz kararının ardından sahneye çıkarak cebinde parası olanlara tavsiyelerde bulundu.

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Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmayı sürdürürken 26 Temmuz'da açıklanan FED faiz kararının sonuçları merak ediliyor. Tunç Şatıroğlu, Fed'in faizleri 25 baz puan artıracağının kesin olduğunu belirterek, altının genel olarak yükseleceğine dikkat çekti ve "Düşürse başka bir nedenle düşer" dedi.

"Altın borcu yok" uyarısında bulunan Tunç Şatıroğlu, altın fiyatlarının FED öncesi veya sonrası dalgalanabileceğine dikkat çekiyor.

Fed'in faiz kararının ardından Perşembe veya Cuma günü altının onsu 1.950 doların üzerinde bir yerde kalırsa hedefin 2000 dolar ya da 2050 dolar olduğunu söyleyen Şatıroğlu, 1950'nin altına düştüğünde satış sinyali verdiğini de ifade etti. Ünü ekonomist bu kapsamda kısa vadeli bir düşüş trendinin ortaya çıkabileceğini ve altının 1.900 dolara düşebileceğini de kaydetti.