Altın almak için son tren kalkıyor: İslam Memiş duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. Gram altında yaşanan fiyat farklılıkları hakkında konuşan Memiş, gelecekte alışılan fiyat farklarını göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, fiziki altın alımında düşüşlerin kısa süreli olabileceğini ve bu durumun talep ve işçiliği artırabileceğini vurguladı.



"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK"





Memiş, ons altın için bant aralıklarını da değerlendirdi. Bin 905 - bin 935 dolar aralığının önemini vurgulayan uzman, bin 905 doların altına inilmesi durumunda bin 890 dolar, bin 930 doların üstünde kapanış yapılması durumunda ise bin 960 dolar hedefine işaret etti.

Gram altın konusunda ise resmi ve serbest piyasa fiyatları arasındaki farkın arttığını belirten Memiş, bu farkın artık alışılan bir durum olduğunu ifade etti. Bin 700 lira seviyesinin altının alım fırsatı sunabileceğini ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyledi. Fiziki altın beklememenin önemini vurguladı.

Gümüş piyasalarında da görüşlerini paylaşan Memiş, ons gümüş ve gram gümüş fiyatlarını değerlendirdi. Ekim ayının fırsatlarla dolu olduğunu ve yılın son çeyreğinde boğa piyasasına geçişin beklendiğini belirtti. Yıl sonuna doğru gümüşte agresif yükselişler yaşanabileceğini ifade etti.

İslam Memiş, yatırımcılara geleceğe dair fırsatlar ve beklentiler konusunda değerli bilgiler sunarken, altın ve gümüş piyasalarında dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaştı.