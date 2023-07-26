Altın almak için son tren yola çıktı! Ünlü ekonomist tarih verdi: Sakın beklemeyin!

Altın yatırımı yapacak vatandaşlar internet üzerinden merakla uzmanların uyarılarını ve önerilerini araştırıyor. Peki uzmanlar yatırım zamanlarıyla ilgili neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİM UYARDI

Merkez Bankası faiz artırım kararı sonrasında yatırımcıların ve piyasaların yönü FED kararına döndü. Altın almak için yatırımcı vatandaşlar FED kararını merakla bekliyor. Tunç Şatıroğlu nakit parası olan vatandaşlara Perşembe ve Cuma günlerini işaret etti. Gram altın tarihi rekorlar kırmaya devam ederken bugün FED kararları açıklanacak. 25 puanlık artış bütün piyasa tarafından tahmin edilirse altının düşmesi gerçekleşirse bunun başka bir sebeple olacağını söyledi.





Şatıroğlu vatandaşları altın borcu yapmaması konusunda uyardı ve FED kararları sonrasında da dalgalanmalar yaşanabileceğini söyledi. FED kararı sonrasında ONS altının 1950 dolar üstünde kalması halinde hedefin 2000-2050 dolar olduğunu söyleyen Şatıroğlu 1950 dolar altına inmesiyle satış sinyali olacağını ve kısa vadede düşüş yaşanabileceğini, altının 1900 dolar seviyesine ineceğini söyledi. Aynı zamanda uzman isim elinde TL olan insanların alım yapabileceğini söyledi, bunun için faiz kararının beklenmesinin pek önemi olmadığını söyleyen Şatıroğlu doların ne zaman yükseleceğinin bilinmediğini söyledi.