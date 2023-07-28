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Altın almak isteyen, altını olanlara kritik çağrı! Altında kaçan tren geri dönüyor!

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Altın almak isteyen, altını olanlara kritik çağrı! Altında kaçan tren geri dönüyor!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz kararını değerlendirdi ve altın almayı düşünenlere güzel haberler verdi. Memiş, yıl sonuna kadar altının gram tarafında 2000 lira sınırının kolaylıkla aşılacağı kanaatinde olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı kararının altın fiyatlarına ve emtia piyasalarına etkilerini değerlendirdi. Fed'in aldığı faiz artırımı kararının altın fiyatlarında kısa süreli bir düşüşün habercisi olabileceğini ifade etti. Ancak şu anda ons fiyatlarının 1973 dolar seviyelerine yükseldiğini belirtti.

ONS ALTIN YIL SONUNA KADAR 2.250 SEVİYESİNE ÇIKACAK

ons

Memiş, gelecek aylarda faiz artırımına gidilmeyeceği düşüncesinde olduğunu ve bu nedenle altının düşüş yaşayacağını ve yıl sonunda alım fırsatı sunacağını öngördü. Ons tarafında yıl sonuna kadar 2150 ve 2250 seviyelerinin aşılmasını beklediğini vurguladı.

Gram altın ve çeyrek altın tarafında ise durumun farklı olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar gram tarafında 2000 lira sınırının kolaylıkla aşılacağı kanaatinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca, emtia piyasaları için genel bir yükseliş trendinin başlayacağını öngördü.

Uzman, fiyat düşüşlerinin gelecek haftaya sarkmadan görülmesini beklediğini ve dolar kuru ile ilgili olarak da 27 lira sınırını geçemeyen bir durum olduğunu göz önünde bulundurduğunda, gram/TL tarafında alım fırsatlarının doğabileceğini belirtti.

Ekonomi
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