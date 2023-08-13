Altın almak isteyene tünelin ucu göründü! O tarihte almayan bir daha elini süremeyecek

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte altın piyasasında görülen düşüş, yatırımcıları endişelendirdi. Gram altın 1.678 liraya kadar gerileyerek dikkat çekerken, çeyrek altının da 2.763 TL'ye kadar düşüş yaşandı. Bu dalgalanmaların ortasında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu.



MEMİŞ: ALTIN YIL SONUNDA 1800 TL ÜZERİNE ÇIKACAK





Uzman Memiş, yatırımcıları dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Altın piyasasındaki bu tür dalgalanmaların uzun vadeli yatırımcılar için fırsatlar sunabileceğini belirtti. Özellikle düşüş yaşandığı dönemlerde alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, yaklaşan dönem için önemli tahminlerde de bulundu. Ons altın fiyatlarının kısa bir süre içinde yükselişe geçebileceğini ve 2000 dolar seviyelerine yaklaşabileceğini tahmin etti. Gram altının geleceği hakkında ise kısa vadeli dalgalanmaların 1680-1730 TL arasında olacağını öngördü ve yıl sonunda 1800 TL ve üzerine çıkabileceğini ifade etti.

Uzmanların görüşleri, orta ve uzun vadeli yatırımcıların dalgalanmaları fırsata çevirebileceği yönünde.