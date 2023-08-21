Altın almak isteyenler bu tarihe dikkat! Ünlü bankanın altın tahmini kuyumcuya koşturacak

Altın fiyatı her geçen gün yükselirken yıl sonu ve ayrıca 2024 tahminleri de çıkmaya başladı. İsviçre bankası UBS'nin değerlemesinin 2023'ün sonuna kadar düşmesi beklense de 2024'e kadar 2 bin 200 dolar civarında bir artış olacağını söyledi.

Bloomberght'in haberine göre, aralarında Wayne Gordon'un da yer aldığı İsviçreli banka UBS analistleri, ilettikleri bir müşteri notunda, yıl sonu altının gelecek yıl rekor bir pariteye ulaşmasını beklediklerini belirtirken, aynı zamanda altın tahminini yılın sonunda düşürdüler. Yapılan altın tahmininde ons başına yüzde 7 oranında düşürerek 1.950 dolara çektiler.





Konuya ilişkin hazırlanan notta, "Başlangıçta 2023'ün sonundan itibaren hafif bir durgunluk bekliyorduk, ancak şimdilerde yumuşak bir iniş bekliyoruz" denildi. UBS, altının hedef fiyatını ise 2024 Haziran sonundan itibaren 2100 dolar/ons'tan ve Eylül sonundan itibaren de 2,200 dolardan görüyor.

Uzmanlar, altında gelecek olan bir sonraki adımın aslında geleneksel bir şekilde ABD faiz indirim döngüsünden hemen önce görülen döviz ticareti fonlarına olan talepteki artış olduğunu ifade ediyorlar..