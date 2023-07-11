Altın almak isteyenler için son tarih verildi! O iki güne dikkat: Rekor kıracak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gelecek haftaya ilişkin öngörülerini paylaştı. İslam Memiş'e göre, doların bu yıl içinde 24,50 liraya kadar düşme potansiyeli var. Ayrıca, gram altın için çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...





MEMİŞ'TEN YENİ HAFTAYA İLİŞKİN UYARILAR

Bu hafta, ABD'deki enflasyon verisinin yakından takip edilmesi gereken önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ayrıca, yurt içinde işsizlik verilerinin açıklanacağı bugün de dikkatle izlenecek. İşsizlik rakamları, maliyet artışları nedeniyle yıl sonuna kadar önemli bir radar konumunda bulunuyor. İslam Memiş, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren artış eğilimi gösteren hareketler beklediğini ifade etti.

Küresel piyasalar açısından büyük önem taşıyan bir diğer nokta ise Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verisi. Enflasyon rakamlarında sert düşüşler bekleniyor ve bir önceki ay yüzde 4 olarak açıklanan enflasyon oranının yüzde 3,2'ye gerileyebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, ekonomik dengeler ve fiyat istikrarı açısından büyük bir öneme sahip.

Piyasaların yakından takip ettiği BİST100 endeksi ise geniş bir bant aralığında hareketine devam ediyor. Kısa vadede, kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz. İslam Memiş, bu hafta endeksin 5.950-6.320 puan aralığını izleyeceğini belirtti. Orta vadede ise öngörüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını ve 5.770 puanın öncelikli destek seviyesi olduğunu ifade etti.

Dolar/TL kurunda ise 26,03 seviyesinden tamamlanan hafta sonrasında sakin bir seyir bekleniyor. 25,85-26,10 aralığı halen geçerliliğini koruyor. Bu yıl içinde en iyimser senaryoya göre kurun 24,50 seviyesine kadar düşme potansiyeli olduğunu belirten Memiş, yıl sonunda ise 27,80 seviyesini hedefleyen bir trendin devam edebileceğini söyledi. Mevcut ekonomik koşulları ve gelişmeleri dikkate aldığımızda, 24-28 lira aralığının yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu hafta, ABD enflasyon verisi ve işsizlik rakamları gibi önemli verilerin yanı sıra BİST100 endeksi ve dolar/TL kurunda yaşanacak hareketler yakından takip edilecek. İslam Memiş'in öngörüleri, yatırımcılar için yol gösterici olacak ve piyasalardaki gelişmelerle uyumlu stratejiler oluşturulmasına katkı sağlayacak.

İşte diğer ayrıntılar...





BİST100 endeksi haftayı 6 bin 187 puan seviyesinden tamamlamıştı ve geniş bir bant aralığında gözlemlemeye devam ediyor. Kısa vadede kâr satışlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Memiş, bu hafta endeksin 5 bin 950-6 bin 320 puan aralığını takip edeceğini söyledi. Orta vadede ise öngörüsünde bir değişiklik olmadığını ve 5 bin 770 puanın önce, devamında ise 5 bin 470 puanın destek konumu için önemli olduğunu ifade etti.

Dolar/TL kuru 26,03 lira seviyesinden haftayı tamamladı ve bu hafta sakin bir seyir bekleniyor. 25,85-26,10 lira aralığının geçerliliğini koruduğunu söyleyen Memiş, bu yıl içinde en iyimser senaryoda 24,50 liraya kadar düşüş olabileceğini belirtti. Yıl sonuna kadar ise 27,80 lira seviyesini hedefleyen bir trendin devam edebileceğini söyledi. Ekonomik koşulları ve gelişmeleri göz önünde bulundurarak 24-28 lira aralığının izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftanın öngörülerini paylaştı. Öncelikle ABD'de enflasyon verisinin önemli olduğunu belirtti. Yurt içinde ise işsizlik verisinin maliyet artışları nedeniyle dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisinde düşüşlerin beklendiğini ifade etti.

BİST100 endeksi için geniş bir bant aralığı öngördü ve kısa vadede kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Dolar/TL kurunda sakin bir seyir beklediğini ve 25,85-26,10 lira aralığının geçerliliğini koruduğunu söyledi. Gram altın için ise dolar/TL kurunu takip etmek gerektiğini ve makas aralığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bin 550-bin 650 lira aralığının geçerliliğini koruduğunu ve yıl sonuna kadar hedefin bin 750-bin 800 lira aralığı olduğunu belirtti.

İslam Memiş, belirlenen bant aralıklarının bu hafta geçerliliğini koruyacağını ve çarşamba ve perşembe günleri dalgalanma olabileceğini ancak sert bir kırılma beklenmediğini ifade etti.