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Altın almak isteyenlere bir şans daha! O tarihi bekleyen ucuzdan altın toplayıp zengin olacak

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Altın almak isteyenlere bir şans daha! O tarihi bekleyen ucuzdan altın toplayıp zengin olacak
Altın fiyatlarında ki hareketlilik devam ederken günümüzde yatırım ve tüketim alışkanlıklarında büyük değişiklikler yapıldı. binlerce yeni yatırım aracının ortaya çıkmasıyla beraber altın uzun zamandır güvenli liman olarak tercih ediliyor. İşte altın alacaklara bir fırsat daha geldi.

Pandemi sürecinin gelmesiyle beraber etkileri günümüzde devam ederken dünya genelinde uygulanan sıkı para politikaları, altın yatırımcıların istekleri de yükseliş yaşandı. 2023 yılında yükselişe geçen altın, ilerleyen zamanlarda düzensiz seyiriyle dikkatleri çekti. Yaz ayının sonlarına doğru yaşanan yükselişle karamsarlığı peşinden getirdi.

Uzman isim İslam Memiş, son toplantısında ve açıklamalarında ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası gibi gelişmiş ülkelerin 2024 yılında sıkı para politikalarında devam edeceğinin altını çizerken yatırımcılara dair önemli konulara değindi. Ons altın dar bant aralığında kalmaya devam ederken piyasalarda yaşanan belirsizlikle FED'in bu haftaki 25 baz puanlık faiz artışı yapmış olmasıyla belirsizlik devam etmektedir.

piyasada altın

PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK

İslam Memiş, merkez bankalarının piyasalarında tehlikeli durumun olduğunu belirterek dünya genelinde tüm merkez bankalarında kontrollü bir düzenleme yapıldığını söyledi. Uzman isim 2024 senesinde merkez bankalarının kontrollü sürecinin devam edeceğini söylerken geçici enflasyon olmadığını gerçek enflasyonla karşı karşıya kalındığına vurgu yaptı.

Memiş'in endişelendiği konuların başında yatırımcılar yer almaktadır. Ağustos ayına dair öngörüsü, ons altının 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar yaşayacağı yönündedir.

Ekonomi
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