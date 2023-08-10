Altın almak isteyenlere kritik uyarı: İslam Memiş açıkladı

ALTIN ALMAK İSTEYENLERE UZMANINDAN UYARI

Altında yükseliş trendi bir türlü kırılamadı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki yükseliş ve gelişmeler ile ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı. Memiş altın alacaklara da acil uyarıda bulundu.





Altın piyasası ile iligili gelişmeleri takip edenler için İslam Memiş önemli paylaşımda bulundu. Altın alacaklara rehberlik eden Memiş bir çağrı da bulundu.

İslam Memiş'in yaptığı açıklamada, ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca işlenmemiş altın ithalatına getirilecek "kota uygulaması" ile hem söz konusu ithalatın cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hem de altın üretimi ve ticareti konusunda ihracatın teşvik edilmesi hedefleniyor. Rafineriler basılı altını asgari 1 gram olarak üretebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını en az 0,5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelere ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak. Altın ve mücevher ithalatında yüzde 20 oranında ek mali uygulanması normal ve gerekli. Bunda sorun yok.

Ancak kota uygulaması ve rafine basım kararları sorun! Özellikle altın yatırımcısı için kötü haber!

KOTA UYGULANMASI NEYE SEBEP OLUR?

Kota altında makas aralığına sebep olabilir. Serbest piyasa ve resmi kur arasında makas aralığı artabilir. Kararın açıklanmasından sonra ise gram ve külçe altında yüzde 4 yükseliş yaşandı.

Memiş, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden de önemli uyarılarda bulundu.

1- Elimde 0,50-0,25 altınlarım var, mağdur olur muyum, satabilecek miyim?

- Genelge yayımlanmadan önce üretilen 0,25-0,50 gramların bozdurulmasında sorun yok.

2- Kota uygulaması fiyatları yükseltir mi?

- Evet, fiyat farklılığı, makas aralığı ve işçilik olarak farklı fiyatlara neden olabilir.

3- Artık 0,25-0,50 gram bulamayacak mıyız?

- Üretim olmayacağından dolayı piyasada dolaşanlar ancak olabilir.

4- Nelere dikkat etmeliyim?

- Altın konusunda yayımlanan genelgeler, internet dolandırıcılığını artırabilir. İnternetten yüksek fiyata almamanızı, üretim olmayacağından sürekli olacak sözlerine itibar etmemenizi öneririm.