Altın almak isteyenleri harekete geçirecek açıklama! Altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı belli oldu!

Altın fiyatındaki yükseliş devam edecek mi sorusunun cevabı Aksaray Kuyumcular Odası'nın başkanlık görevini yürüten Yaşar Akbaş'tan geliyor. Altın fiyatını değerlendiren Akbaş, altın fiyatlarında herhangi bir düşüş beklemediğini belirterek, "Böyle bir süreçte altının düşme ihtimali çok düşük değil, bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

Yaşar Akbaş, insanların alım gücünün düşmesi nedeniyle altın alımlarının azaldığını söyledi. Akbaş'ın açıklaması şöyle:

"TÜRK PARASI GERİLEMESEYDİ ALTIN YÜKSELMEZDİ"

40 yıldır kuyumculuk yaptığını ve 20 yıldır Aksaray Kuyumcular Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu söyleyen Yaşar Akbaş, "Altının gramı yaklaşık 1.700 lira, çeyrek altın 2 bin 900 liradan yarım altın da 5 bin 800 liradan satılıyor. Tam altının fiyatı ise 10 bin 600 lira civarlarında.. Fiyat artışındaki en önemli etken Türk parasının 1.5 yıl önce 12 Mayıs'ta 960 ons civarında olan düşük değeri, ardından dolar 12 liraydı. Şimdi 27 liradan dolayı yüzde 100 zam var. Türk Lirası bu kadar düşmemiş olsaydı altın fiyatı o kadar yükselmezdi." diye konuştu.

"İNSANLARIN SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ"





15-20 yıl öncesinde düğünlerde ortalama olarak 200 altın takıldığını ifade eden Akbaş, "Şimdilerde 200 lira, 500 lira gibi para takıyorlar. İnsanların alım gücü çok düştü" dedi.

Altın fiyatları hakkında da konuşan Akbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Altın fiyatının yükselmesine neden olan iki durum var. Birincisi her iki Türkiye'deki durum. Ülke ekonomisi iyi yönetilirse, döviz kontrol edilirse, cari açık bir an önce düşürülebilir. Kurlar düşmeye başlayınca altın yükseliyor. Dünyaya baktığımızda altın savaşlardan, gözyaşından, kaostan ve depremlerden çok etkilenen bir şey. Dolayısıyla böyle ortamda altının düşmesi yönünde ihtimal yüksek değil, bekleyip göreceğiz.”

Ekonomik alım gücünün düştüğünü söyleyen Akbaş, konuşmasının devamında “Evlenmek üzere olan gençler dün 10 bilezik aldıysa bugün 2-5 bilezik alıyor. Künye ve kolye takma eğilimindedirler. Durum bu. Alımlarda bir düşüş var, düğünlerde bir düşüş var ama yine de düşüyor. Kar marjımız %2,5. Dünyanın en değerli ham maddelerini en düşük marjlarla satıyoruz. Bize ve mesleğimize yönelik tehlikeler çoktur. Geceleri kapalıyız. Bir hırsızlık varsa, karşılanmayacaktır. Hırsızları var, dolandırıcıları var. Her biriyle ilgilenmeliyiz. Geçim krediniz varsa, yoksa da bizim işimiz çok zor” ifadelerini kullandı.