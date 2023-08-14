Altın biriktirenler o tarihten önce sakın kuyumcuya gitmeyin! O tarihten sonra ikiye katlayacak

Altın yükselişi hızla sürerken yatırımcılar da uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Dev banka altın tahminlerini paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın ikinci kez faiz artırım kararı alması sonrasında piyasa hareketliliği devam etti ve dolar ve altında yükselişler sürdü. Altın yatırımcısı uzmanların açıklamalarını merakla araştırırken dev Alman Bankası olarak bilinen Commerzbank altın fiyatlarının sene sonuna kadar 1950-2000 dolar seviyesine yükselmesini beklediğini söyledi. Dev banka tarafından yapılan açıklamalar sonrasında kuyumcuların önünde kuyruklar oluştu. Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;





-Gram altın alış fiyatı 1.667.69 TL, satış fiyatı 1.667.96 TL

-Çeyrek altın alış fiyatı 2.780 TL, satış fiyatı 2.809 TL

-22 ayar bilezik alış fiyatı 11.554.53 TL, satış fiyatı 11.644.28 TL

-ONS altın alışı 1.917.86 dolar, satış fiyatı 1.918.07 dolar

-Cumhuriyet altını alış fiyatı 11.358 TL, satış fiyatı 11.530 TL