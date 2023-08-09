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  4. Altın biriktirenlere altın şans! Haberi alan kuyumcuya akın ediyor

Altın biriktirenlere altın şans! Haberi alan kuyumcuya akın ediyor

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Altın biriktirenlere altın şans! Haberi alan kuyumcuya akın ediyor
Altın üzerinden birikim yapanlara müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın ithalatına yeni uygulama getirildiği belirtildi.

Türkiye'nin döviz rezervlerini destelemek ve ihracatçıları korumak amacıyla kota uygulaması getirildi. Borsa İstanbul AŞ üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacağı bilgisi verildi.

altın kota uygulaması

Kotas uygulamasıyla işlenmemiş altın ithalatını cari açık üzerinden olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanırken DİR kapsamında gerçekleştirilen ithalat kota uygulamasının dışında yer alacağı belirtildi. Altın ithalatı, geçtiğimiz sene aynı dönemine bakıldığında ocak-temmuz aralığında yüzde 180 artışa imza atarken 19,4 milyar dolara gelindi. Bakanlık, alınan tedbirlerle bu artışın dış ticaret ve ekonomi üzerindeki etkilerini kontrol altına alınmasını hedefliyor. 

Ekonomi
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