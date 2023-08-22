Altın biriktirenlere son çıkış! İslam Memiş kuyumcuları tıka basa dolduracak tarihi verdi

Altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcularına önemli tavsiyelrerde bulundu. Memiş, gram altın fiyatlarında ilk olarak "2500 olacak" dedi ve hemen ardında da tarih verdi. Uzman isim, altın yatırımcılarına "hazır olun" çağrısı yaptı.

Aldığı notun bir yatırım tavsiyesi olmadığın ifade eden ve meslek kuruluşları tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, konuşmasında "Param var, hangisini seçeyim?" başlıklı Youtube videosunda, “Borsalarda satışlar oluyor, dolar yükselmekte. Euro, altın ve gümüş düşüyor. Pozisyon değişikliği oluyor, piyasada kafa karışıklığı oluyor ve yatırımcı karar veremiyor. Peki yatırımcılar ne yapmalı? Borsa İstanbul güçlü konumunu korumaya devam ediyor ama benim satış beklentilerim devam ediyor. 7000'in altındaki sayılar hala gelebilir mi? Evet.." şeklinde ifadeler kullandı.

SATIŞLAR DEVAM EDECEK

İslam Memiş, piyasa yorumlarına şöyle devam etti:





"Hala fikrimde bir değişiklik yok. Umarım satış devam eder. Borsada kar amaçlı satışların devam edeceğini tahmin ediyorum. Bunu kamuoyuna açıklamak için çok erken olduğunu söyleyebilirim. Peki borsadan çıkış yapanlar nasıl beklemeli? Bu önemli. Burada hala dolar karşısında araçları bekliyorum.

TÜM VARLIKLARIN ÇEKİLMESİ

Altın, gümüş gibi Euro, Sterlin bu tarafta doların yükselmesine karşı her türlü varlık çekilebilir. 1900'ün altına düşen ons tarafında, gümüş onsta bir geri çekilme bulunuyor. Borsadan çıkanların fonları boşsa fonlar teknik düzeltmede dolar karşısında enstrümanlarda tutulabilecek. Halka açık ve TL'de bekleyen değil de boşlukta parayı nasıl koruyabilirsiniz, bu kısım daha önemli. Bugün borsadan çıksam euro, pound, altın ve gümüş şeklinde elimde tutardım. 7050'ye kadar bekleyeceğim, 6950 puana kadar aktiflerim buraya gelecek, tercihlerim o yönde olacak.

Dolar güçlendi. 27'nin üstünde tutunuyor. Ağustosta değişiklik yok.Hedef 27.50 lira. Ağustos'u sabırsızlıkla bekliyorum. Serbest piyasa ile resmi oran arasında 27,10 ile 27,16 arasında bir oran var. Dolar güçlü durumda çünkü doların değeri, yani dolar endeksi, 103 dolardan yüksek.

Düşüş trendi bekliyordum ama yine. Doların değerindeki artış devam etmekte. Kenarda param var ama paramı dolara yatırmıyorsam dolar bir yatırım aracı değildir. Altın, euro ve borsanın performansı dolardan daha yüksek, ona göre karar vermeniz gerekiyor.

EKİM AYINA DİKKAT

Ekim diyorum. Varlığın dolar karşısında yükselişi Ekim ayında yeniden başlayacak. Bugünkü toplantıları hazırlamalıyız. Dolar sahipleri için bir fırsat yaratarak başa baş işlem yapacaklar.

Ons başına 1890 dolar desteğini takip ediyoruz. Daha fazla yükseliş saldırısı bekliyorum. Yukarı kısımda 1930 ile 1960 dolar seviyeleri var.Onsun düşmesi dolar sahipleri için de fırsat. Örneğin batarsınız. Dolar için oldukça uygundur. Arkadaşlarımız dolar koyup altın alıyor da 62 bin 80 dolar ile dolar ve altın paritesinde. Bu altın külçeler de el yapımı, bunu hesaba katın. Daha düşük adetlerde alacak olanlar ise altın montu tercih etmelidir.

Gram Altın ekran 1658 lira, öyle bir fiyat yok tabi. 1703 - 1711 lira civarında serbest piyasada. Serbest piyasa ile fiziki taraf arasındaki fark korunmaya devam ediyor. Ons ne kadar zayıfsa, makas fiziksel tarafa o kadar açılır. Ons altı bir düşüş olsa bile, bir alt gram düşüşü bekleyin. Kota geldi biliyorsunuz.

ALTIN 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKACAK

İnternet – TV fiyatları, banka faiz oranları ve fiziki altın var. Bu üç tipte çekme menzili farklıdır. Genelde 50 lirayı geçmiyor. Yıl sonuna kadar ekim ayı civarında 1800'lerden bahsediyor olacağız, bu düşüşler ne anlama geliyor? Altınınız var, evet şimdi alabilirsiniz. 2000-2500 gram liranın altını görünce 2024 yılında buraların ucuz olduğunu anlayacaksınız.

Altın alma zorunluluğu gibi bir durumunuz varsa, borcunuz varsa gelecek yıl için gram olarak 2500 TL yazın. Altın almanızı tavsiye etmem. Altın verme ve alma durumu varsa, kağıt sözleşme yapmayı veya kendi adınıza bankaya gitmeyi unutmayın. Gereksiz tartışmalar başladı. Bugün bana 100 gram altın vereceksin, seneye ben sana 100 gram altını vereceğim demelisin.