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Altın biriktirenlere zenginlik geliyor! O tarihe kadar süre... Bir koyan beş alacak

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Altın biriktirenlere zenginlik geliyor! O tarihe kadar süre... Bir koyan beş alacak
Kenarda köşede altını olanlara müjdeli haber geldi. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ABD'den gelen ekonomik verilerle beraber hareketlilik başladı. Gram altın 1.700 TL'ye ulaşırken çeyrek altın ise 2.785 TL olarak güncellendi. Altın fiyatları düşecek mi, ne zaman düşecek? İşte detaylar...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri üzerine Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ki hareketlilik yakından takip ediliyor. ABD'den ve Avrupa Merkez Bankaları'ndan gelen ekonomik verileri yükselişe geçerken altın fiyatları zirveye çıktı. 'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak?' sorularının yanıtı haberimizde.

GRAM ALTIN YIL SONU VERİLERİ

İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar üzerine Ağustos ayıyla beraber gram altın yönlü hareketlerinin devam edeceği belirtildi. Gram altın TL fiyatının ilk seviyede 1.750-1.770 TL, yıl sonuna kadar ise 1880 TL seviyelerine kadar yükseleceği belirtilirken Memiş, yatırımcıları ciddi oranda uyarılarda bulundu.

Altın fiyat

GRAM ALTIN NE KADAR YÜKSELECEK?

Küresel ekonomik gelişmeler üzerine yatırımcıların güvenli liman yatırım aracı kabul edilir. 2022 yılında altın fiyatlarında ki hareketlilik üzerine ons altın, yıl içerisinde 2000 dolar seviyesine kadar rekor kırılır faiz artırım beklentileri ve doların güçlenmesiyle 1630 kadar gerileme yaşandı. Rusya-Ukrayna gerilimiyle 1077 TL'ye kadar yükselmiştir.

Ekonomi
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