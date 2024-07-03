Altın borçlanan başını taşlara vuracak! O tarihte görülmemiş rekor geliyor!

Geçtiğimiz ay gram altının fiyatı ciddi oranda düştü, yatırımcılar geçen aya göre 200-250 TL kayıp yaşadı.

Trabzon'daki kuyumcular temmuz ayında altın sektörünün canlanmasını beklerken, yurt dışından gurbetçilerin gelmesi ve düğün sezonunun açılmasının da sektördeki hareketliliği artırması bekleniyor. Bu hareketliliğin de altın fiyatlarına olumlu yansıması beklenmekte.

"Yükseliş tarihi belirtildi"

Kuyumcu Levent Çelikoğlu, altın piyasasındaki durgunluğun temmuz ayındaki Kurban Bayramı sonrasında sona ereceğini söyledi. Bir diğer sektör temsilcilerinden Zekeriya Tonyalı da bu yıl küresel ekonomide büyük bir değişiklik beklemediğini ve ticari faaliyetlerin 15 Temmuz'dan itibaren başlayacağını söyledi.

ALTIN PİYASASINDA GÜNCEL DURUM





GRAM ALTIN

Alış: 2.449,68 lira - Satışı:2.450,33 lira

ÇEYREK ALTIN

Alış: 4.001,00 lira - Satış: 4.073,00 lira

YARIM ALTIN

Alış: 8.027,00 lira - Satış: 8.138,00 lira

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.005,00 lira - Satış: 16.226,00 lira

ATA ALTIN

Alış: 16.371,28 lira - Satış: 16.789,53 lira

TAM ALTIN

Alış: 15.875,18 lira - Satış: 16.193,46 lira

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