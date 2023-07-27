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Altın borcu olanları cinnete sürükleyen tahmin! O tarihte altın fiyatlarının pimi çekilecek

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Altın borcu olanları cinnete sürükleyen tahmin! O tarihte altın fiyatlarının pimi çekilecek
Yatırım uzmanları yaptıkları peş peşe açıklamalarla yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu ve gram altının ne zaman zirve yapacağı konusunda uyarılar yaptılar. Altın fiyatları yükseldiğinde altına yatırım yapmamış olanlar üzülebilir. Detaylar haberimizde..

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ve Fed'in kararı altın fiyatlarında dengesizlik yaratırken, kamuoyu altın yatırımı için uzman tavsiyesi bekliyor. Türkiye'nin önde gelen yatırım uzmanları, ülkenin altın yatırımıyla ilgili beklenen haberi yayınladı. Kamuoyunu tedirgin eden gram altın tahminlerinin devamı haberimizde..

Gram altın fiyatının son durumu nedir?

Gram altın fiyatının son durumu

Gram altın fiyatları Fed'in kararının ardından yükselmeye başladı. Rusya-Ukrayna krizi sonrası dolar bazındaki değişimlerden etkilenen altının ons fiyatı, Fed Başkanı Powell'ın konuşması doları aşağı çekti. Dolar düştükçe altının ons değeri yükselmye başladı.

Altın fiyatı yükselecek!

Merkez bankası para politikası yoluyla altın ve doların görünümünü güçlendirmeye çalışıyor. Jerome Powell'ın konuşmasının ardından dolar düştü. Dolar kurunun düşmesiyle birlikte gün içinde ons altının değeri 1883 TL’yi gördü.

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