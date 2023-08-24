Altın, dolar, TL, borsada parası olanlar dikkat! O tarihte patlama olacak

Türkiye'nin ekonomik dengesizliklerinin yankıları, gram altın piyasasında da izlerini gösteriyor. Altın ve para piyasalarının önde gelen isimlerinden İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak dikkat çekiyor. Resmi YouTube kanalından yaptığı açıklamalarda, altın ve gümüş sahiplerini yakından ilgilendiren tahminlerde bulundu.



"DANANIN KUYRUĞU KOPACAK"





İslam Memiş, finans dünyasının önde gelen uzmanlarından biri olarak, gram altın ve gümüşün geleceği hakkında dikkate değer görüşlerini paylaşıyor. Youtube videosunda, özellikle altın ve gümüş yatırımcılarına sesleniyor ve ayrıca bu sefer belirli bir tarih tahminiyle de dikkatleri çekiyor.

İslam Memiş, son günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından altın piyasasını yakından takip ettiğini ve bu konuda yatırımcılara önerilerde bulunduğunu belirtti. Özellikle İstanbul Borsası'nda yaşanan gelişmeleri analiz eden Memiş, piyasadaki durumunun oldukça hassas olduğunu ifade ederek, "Dananın kuyruğu kopacak!" sözleriyle yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Uzman İslam Memiş, son iki haftadır yatırımcılara sabır tavsiyeleri verdiğini belirtiyor. Altın ve gümüş sahiplerine, hala beklemede kalmalarını ve kar satışlarının tamamlanmasını önerdi. Borsadaki yükselişlerin henüz sona ermediğini düşünen Memiş, yatırımcılara beklemelerini tavsiye etti.

Dolar ve euro kurlarıyla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulunan uzman, doların hala güçlü olduğunu ve yakın gelecekte yükselişlerin beklenebileceğini belirtti. Özellikle euro'nun tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Memiş, bu dövizin daha olumlu bir performans sergileyeceği görüşünde.

Gram altın piyasasının geleceği konusundaki tahminlerini de paylaşan İslam Memiş, dip seviyelerin görüldüğünü ve hızlı yükselişlerin mümkün olduğunu ifade etti. Özellikle ekim ayından itibaren altının olumlu bir seyir izleyeceğine inanıyor. Belli hedef fiyatlarına işaret eden Memiş, altının 1820 TL, 1840 TL ve 1880 TL gibi seviyelere çıkabileceğini söylüyor ve hatta doların daha da güçlenmesi durumunda 2000 TL'yi geçebileceği uyarısını yaptı.

Uzman İslam Memiş'in bu açıklamaları, yatırımcılar için değerli bir rehber niteliği taşıyor. Gram altın ve döviz piyasalarının geleceğine dair bu öngörüler, yatırımcıların doğru kararlar almasına yardımcı olabilir.