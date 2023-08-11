  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Altın fiyatları alev alev yakacak! O tarihi bekleyen 2000 TL'ye gram altın alacak

Altın fiyatları alev alev yakacak! O tarihi bekleyen 2000 TL'ye gram altın alacak

Yayınlanma:
Altın fiyatları alev alev yakacak! O tarihi bekleyen 2000 TL'ye gram altın alacak
Günümüzde alınan faiz kararlarının ve hızla gelişen ekonomik kriz atmosferinin etkisiyle, altın yatırımcıları büyük bir ilgi gösteriyor. Bu haberlerin ortaya çıkardığı tablo, altınla ilgilenen bireylerin bir adım atmaktan ziyade bekleme pozisyonunu tercih etmelerine neden oluyor. Ayrıntılar haberimizde...

Altın fiyatlarında yaşanan son dönemdeki artış, piyasadaki dinamikleri şekillendiren unsurlar arasında öne çıkıyor. Bu bağlamda, yatırımcılara avantajlı bir dönem sunuluyor. Artan kriz ortamıyla birlikte altın fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu öngörülüyor. Ancak bu artışın ne zaman gerçekleşeceği hala belirsizliğini korurken, altın fiyatları ile dolar arasındaki ilişki de merak ediliyor.

GRAM ALTIN 2 BİN LİRA MI OLACAK?

altın

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, gram altının 2000 TL seviyesine yaklaşabileceği öngörüsü gündemde. Bu da yatırımcılara yüksek kazanç fırsatları sunabilir. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirebilmek için ekonomik hizmetlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Gram altının fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz görünüyor ve fiyatların sürekli bir artış trendine girebileceği düşünülüyor.

Credit Suisse'un analizine göre, ons altın şu anda 200 günlük hareketli ortalamaya yakın bir seviyede bulunuyor ve bu seviye önemli bir referans noktasını oluşturuyor. 2022'deki düşüşün yüzde 50'sini telafi ederek 1843 dolara, ardından 1877 dolara ve 1896 dolara doğru hareket edebilme potansiyeli taşıyor. FXStreet uzmanları ise altının 1721 dolara kadar düşebileceği görüşünde. Ancak ABD'deki Federal Rezerv'in politikaları ve küresel gelişmeler doğrultusunda yukarı yönlü hareketlerin 1805 dolar direncini aşabileceği düşünülüyor.

Ekonomi
Emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlar dikkat! 10-11 Ağustos acil ödeme duyurusu geldi
Emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlar dikkat! 10-11 Ağustos acil ödeme duyurusu geldi
Milyonlarca emekliye gece yarısı duyuruldu! Ağustos-Eylül-Ekim ayı ödemesi yapılacak
Milyonlarca emekliye gece yarısı duyuruldu! Ağustos-Eylül-Ekim ayı ödemesi yapılacak
Evi olmayanları sevindiren haber TOKİ'den geldi! O illerde toplam 665 konut yapılacak
Evi olmayanları sevindiren haber TOKİ'den geldi! O illerde toplam 665 konut yapılacak
Halkbank kelepir arsa satışını başlattı! İstanbul Silivri'deki bu arsayı ilk giden kapacak
Halkbank kelepir arsa satışını başlattı! İstanbul Silivri'deki bu arsayı ilk giden kapacak
Bakanlıktan ev almak isteyene müjde! 2 milyonluk evin yarısı devletten
Bakanlıktan ev almak isteyene müjde! 2 milyonluk evin yarısı devletten
Ay sonunu zor bela getiren emeklilere Akbank'tan müjde var! Bu kampanya para ihtiyacını bitirecek
Ay sonunu zor bela getiren emeklilere Akbank'tan müjde var! Bu kampanya para ihtiyacını bitirecek
Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı! 7'den 70'e nakit para arayanlar hemen alacak
Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı! 7'den 70'e nakit para arayanlar hemen alacak