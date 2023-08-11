Altın fiyatları alev alev yakacak! O tarihi bekleyen 2000 TL'ye gram altın alacak

Altın fiyatlarında yaşanan son dönemdeki artış, piyasadaki dinamikleri şekillendiren unsurlar arasında öne çıkıyor. Bu bağlamda, yatırımcılara avantajlı bir dönem sunuluyor. Artan kriz ortamıyla birlikte altın fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu öngörülüyor. Ancak bu artışın ne zaman gerçekleşeceği hala belirsizliğini korurken, altın fiyatları ile dolar arasındaki ilişki de merak ediliyor.



GRAM ALTIN 2 BİN LİRA MI OLACAK?





Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, gram altının 2000 TL seviyesine yaklaşabileceği öngörüsü gündemde. Bu da yatırımcılara yüksek kazanç fırsatları sunabilir. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirebilmek için ekonomik hizmetlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Gram altının fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz görünüyor ve fiyatların sürekli bir artış trendine girebileceği düşünülüyor.



Credit Suisse'un analizine göre, ons altın şu anda 200 günlük hareketli ortalamaya yakın bir seviyede bulunuyor ve bu seviye önemli bir referans noktasını oluşturuyor. 2022'deki düşüşün yüzde 50'sini telafi ederek 1843 dolara, ardından 1877 dolara ve 1896 dolara doğru hareket edebilme potansiyeli taşıyor. FXStreet uzmanları ise altının 1721 dolara kadar düşebileceği görüşünde. Ancak ABD'deki Federal Rezerv'in politikaları ve küresel gelişmeler doğrultusunda yukarı yönlü hareketlerin 1805 dolar direncini aşabileceği düşünülüyor.

