Altın Fiyatları Artan Belirsizliklerle Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Altın Fiyatları Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, artan jeopolitik gerilimler, zayıflayan dolar ve ABD'nin büyüyen bütçe açığı, altın ons fiyatının art arda rekorlar kırmasına zemin hazırlıyor. ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, ticaret ve gümrük tarifeleri konusundaki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Geopolitik Riskler ve Altın

Değerli maden altın, güvenli liman olarak bilinir ve artan belirsizlikler, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük politikaları nedeniyle değer kazanıyor. 14 Mart tarihinde ilk kez psikolojik sınır olan 3,000 doları aşan altın, bu yıl 400 dolardan fazla değer kazanarak 18 kez rekor tazelemiş durumda.

Factorler Etkiliyor

Altın fiyatlarını etkileyen temel faktörler arasında:

Ticaret tarifeleri belirsizlikleri,

ABD'nin artan bütçe açığı,

Merkez bankalarının altın alımları,

Çin ve Hindistan gibi ülkelerin jeopolitik koruma amaçlı altın alımları.

Merkez Bankalarının Rolü

Merkez bankalarının altın alımları, son yıllarda önemli ölçüde arttı. WGC'nin 2024 raporuna göre, merkez bankalarının altın talebi, jeopolitik risklere karşı bir koruma arayışı içinde yükseliş gösteriyor. 2023'te 1,051 ton altın alan merkez bankaları, bu trendin devam edeceği öngörülüyor.

Çin Halk Bankası

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Çin Halk Bankası da sıkı bir şekilde altın alımlarına devam ediyor. Şubat ayında 5 ton daha altın satın alınarak toplam rezervleri 2,290 tona ulaştı.

Küresel Ticaret Savaşının Etkisi

Artan güvenli liman talebi ve küresel ticaret savaşı endişeleri ile birlikte, altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Ewa Manthey, ticaret gerilimlerinin daha artması durumunda, altına olan talebin daha da yükselebileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak, artan belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.