Altın fiyatları büyük düşüşünü sürdürüyor

Altın fiyatları bayramdan birkaç gün önce büyük bir düşüş sürecine girmişti. Bu düşüş şu sıralarda da devam ediyor. Bazı altınlar dalgalı bir seyir izlerken bazıları ise sürekli olarak aşağıya doğru düşmeye devam ediyor. Yatırımcılar ise endişeli bekleyişini sürdürüyor. Peki altın fiyatlarındaki son durum nedir?

İşte altınların güncel alış ve satış fiyatları:

Gram Altın

Alış fiyatı = 493,81

Satış fiyatı = 498,97

22 Ayar Bilezik

Alış fiyatı = 446,98

Satış fiyatı = 478,46

Cumhuriyet Altını

Alış fiyatı = 3.167,85

Satış fiyatı = 3.227,57

Yarım Altın

Alış fiyatı = 1.578,98

Satış fiyatı = 1.618,74

Çeyrek Altın

Alış fiyatı = 791,96

Satış fiyatı = 809,41

Altın fiyatlarındaki bu düşüşün ne zaman süreceği özellikle yatırımcıların merak konusu oldu. Uzmanlar ani bir yükşelişin önümüzdeki günlerde kendisini gösterebileceğini ifade ediyor.