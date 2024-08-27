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Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Altının gramı 2.750 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek ve Cumhuriyet altınları fiyatları da güncellendi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:05
Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Altın Fiyatları Güncel Durumu

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlayarak, 2.750 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 4.596 lira, Cumhuriyet altını ise 18.313 lira satılmakta.

Piyasalardaki Değişiklikler

Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle 2.800 lira seviyesini test eden gram altın, günü önceki kapanışı sonrası %0,26’lık bir artışla 2.751 lira seviyesinden kapattı.

Gündemdeki Faiz İndirim Beklentileri

Gün içerisinde 09:55 itibarıyla gram altın %0,10 değer kaybı ile 2.750 lira seviyesindedir. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre %0,20 azalarak 2.513 dolar seviyesinde işlem görmektedir.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine yönelik müjdeli açıklamalarına rağmen, yıl sonundaki belirsizlikler virüs etkisiyle varlık fiyatlarının seyrinde dalgalanmalara yol açıyor.

Analistlerin Görüşleri ve Beklentiler

Piyasalarda 100 baz puanlık bir faiz indiriminin kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor; ayrıca kasım ayındaki toplantıda 50 baz puanlık bir indirim gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bugün ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verileri takip edilecektir. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.550 dolar direnci ile 2.500 dolar desteği izlenmektedir.

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