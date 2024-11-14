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Altın Fiyatları Düşüşe Geçti: Gram 2.824 Lira, Çeyrek 4.860 Lira

Altının gram fiyatı 2.824 liraya düşerken, çeyrek altın 4.860 lira, Cumhuriyet altını ise 19.380 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:18
Altın Fiyatları Düşüşe Geçti: Gram 2.824 Lira, Çeyrek 4.860 Lira

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 2.824 lira seviyesinde işlem görmekte.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre %1 azalış göstererek 2.843 lira ile günü tamamladı. Bugün saat 10.05 itibarıyla gram altın, önceki kapanışına göre %0,7 değer kaybederek 2.824 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4.860 lira, Cumhuriyet altını ise 19.380 lira olarak satılmakta.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile artan alternatif maliyet, altının ons fiyatındaki düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyarak 2.556 dolar seviyesine gerilemesine neden oldu.

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verileri, beklentilere paralel gerçekleşse de, veri alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun süreceğine dair endişeleri artırdığı gözlemlendi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün %4,36'ya kadar gerilese de, günü %4,45'ten tamamlarken, yeni günde %4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Dolar endeksi yükselişini sürdürüyor ve yaklaşık bir yılın zirvesi olan 106,7 seviyesine erişti. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in %83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğini öngörmekte.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi’nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtmektedir. Teknik açıdan altının ons fiyatında, 2.530 ve 2.500 dolar seviyelerinin destek, 2.580 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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