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Altın Fiyatları Düşüşe Geçti: Gram 3.220 Lira, Çeyrek 5.260 Lira

Altının gram fiyatı 3.220 liraya geriledi, çeyrek altın 5.260 lira, Cumhuriyet altını ise 20.980 liradan satışta.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:26
Altın Fiyatları Düşüşe Geçti: Gram 3.220 Lira, Çeyrek 5.260 Lira

Altındaki Düşüş Devam Ediyor

Yatırımcıların merakla takip ettiği altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde düşüşle başladı. Gram altın 3.220 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.260 lira, Cumhuriyet altını ise 20.980 lira fiyatla alıcı buluyor.

Geçtiğimiz Hafta Yükseliş Yaşanmıştı

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanarak günü 3.227 lira seviyesinde tamamlayan gram altın, yeni haftaya 0,2'lik bir azalışla başladı. Saat 10.20 itibarıyla gram altın fiyatı 3.220 lira seviyesinde bulunuyor.

Gümrük Vergisi Gelişmeleri Piyasaları Etkiliyor

ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı ön plana çıkarken, bu konuya ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Yürürlüğe girecek olan ek gümrük vergilerinin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağını verdiği bilgiler, küresel ticaret ve ekonomiye yönelik endişeleri artırdı.

Analistler, bu gelişmelerin ticaret savaşları endişelerini körüklediğini ve dolardaki güçlenmenin altın fiyatlarına baskı oluşturduğunu dile getiriyor.

Veri Gündemi ve Teknik Analiz

Günün ilerleyen saatlerinde yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin izleneceği ifade ediliyor. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2.770 dolar seviyesi destek, 2.800 dolar seviyesi direnc olarak öne çıkıyor.

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