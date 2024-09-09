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Altın Fiyatları Düşüşte: Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Değer Kaybediyor

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı; gram fiyatı 2.726 lira, çeyrek altın 4.520 lira, Cumhuriyet altını ise 18.030 lira.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:56
Altın Fiyatları Düşüşte: Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Değer Kaybediyor

Altın Fiyatları Düşüşte

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.726 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 4.520 lira, Cumhuriyet altını ise 18.030 lira karşılığında satılmakta.

Piyasalardaki Gelişmeler

Cuma günü, altının gram fiyatı 0,6% düşerek günü 2.729 lira seviyesinde tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde ise saat 09:55 itibarıyla fiyat %0,1 azalarak 2.726 lira oldu.

Ons Fiyatı ve Küresel Etkiler

Altının ons fiyatı Cuma günü 0,7% düşüşle 2.497 dolar seviyesini gördü. Şu an itibarıyla 2.490 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda, ABD'deki ekonomik veriler durgunluk endişelerini artırıyor.

Analistlerin Görüşleri

Birçok analist, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar yapacağı hamleler ve enflasyon verilerinin, piyasalardaki trend üzerinde önemli etkiye sahip olacağını belirtti. Stabilizasyona yönelik gözlemler ile enflasyon seviyeleri dikkatle izleniyor.

Teknik Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik analizler doğrultusunda, altının ons fiyatında 2.450 dolar destek, 2.530 dolar ise direnç seviyeleri olarak değerlendirilmektedir.

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