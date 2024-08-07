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Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 2,6 Milyon Lira

Altın kilogram fiyatı İstanbul borsasında 2 milyon 627 bin liraya geriledi; piyasa verileriyle analiz edildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:40
Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 2,6 Milyon Lira

Altın Fiyatlarındaki Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı düşerek 2 milyon 627 bin lira seviyesine geriledi.

Piyasa Verileri ve Fiyat Hareketleri

Günün en düşük fiyatı 2 milyon 560 bin lira, en yüksek fiyatı ise 2 milyon 638 bin lira olarak kaydedildi. Standart altın, önceki gün 2 milyon 640 bin liradan kapanmıştı. İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de toplam işlem hacmi 4 milyar 170 milyon 359 bin 986,16 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 1.616,77 kilogram oldu. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 4 milyar 837 milyon 939 bin 607,85 lira olarak belirlendi.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugün altın borsasında en çok işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Altınbaş Kıymetli Madenler yer aldı.

İşlem Verileri

  • Standard Altın Kilogram Fiyatı (TL): 2.627.000,00
  • Döviz Fiyatı (Dolar/Ons): 2.448,00
  • Önceki Kapanış: 2.640.000,00
  • En Düşük: 2.560.000,00
  • En Yüksek: 2.638.000,00
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 4.170.359.986,16
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.616,77
  • Toplam İşlem Adedi: 45

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