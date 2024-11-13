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Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 900 Bin Lira Oldu

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 900 bin liraya gerileyerek dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:50
Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 900 Bin Lira Oldu

Altın Piyasasında Düşüş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 900 bin lira seviyesine geriledi. Gün içinde en düşük 2 milyon 860 bin lira ve en yüksek 3 milyon 11 bin lira seviyeleri görüldü.

Piyasa Verileri

Altın piyasası, günü yüzde 3,7 azalışla tamamladı. Önceki gün kapanış fiyatı ise 3 milyon 10 bin lira olarak kaydedilmişti. KMKTP'de bugünkü toplam işlem hacmi ise 3 milyar 488 milyon 11 bin 934,66 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 1.194,28 kilogram olarak belirlendi.

Diğer Metal İşlemleri

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 608 milyon 604 bin 41,68 lira seviyelerine ulaşırken, günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Garanti BBVA, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri

  • Standart TL/KG: Önceki Kapanış: 3.010.000,00 TL, En Düşük: 2.860.000,00 TL, En Yüksek: 3.011.000,00 TL, Kapanış: 2.900.000,00 TL
  • Döviz/Ons: Önceki Kapanış: 2.711,00$, En Düşük: 2.590,00$, En Yüksek: 2.731,00$, Kapanış: 2.650,00$
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.979.460,70 TL, 2.632,44$
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.488.011.934,66 TL
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.194,28 Kg
  • Toplam İşlem Adedi: 87

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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