Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 10 Bin Liraya Geriledi

Altın Kilogram Fiyatında Önemli Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 10 bin liraya geriledi. Bugün piyasada altının fiyatı en düşük 3 milyon 5 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 15 bin lira seviyesine ulaştı. Gün sonunda ise yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Altın, dün günü 3 milyon 23 bin liradan kapatmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de toplam altın işlem hacmi 3 milyar 507 milyon 705 bin 605,99 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 1.174,79 kilogram düzeyinde oldu. Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 3 milyar 636 milyon 272 bin 727,18 lira şeklinde kaydedildi.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

İstanbul Altın Rafinerisi

İAR Döviz ve Kıymetli Madenler

NMGlobal Kıymetli Madenler

Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler

Altınbaş Kıymetli Madenler

Bugünkü İşlem Verileri

Bugün altın piyasasındaki verilere göz attığımızda şu bilgiler öne çıkıyor: