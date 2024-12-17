Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 10 Bin Liraya Geriledi

Altın Kilogram Fiyatında Önemli Düşüş
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 10 bin liraya geriledi. Bugün piyasada altının fiyatı en düşük 3 milyon 5 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 15 bin lira seviyesine ulaştı. Gün sonunda ise yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Altın, dün günü 3 milyon 23 bin liradan kapatmıştı.
İşlem Hacmi ve Miktarı
KMKTP'de toplam altın işlem hacmi 3 milyar 507 milyon 705 bin 605,99 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 1.174,79 kilogram düzeyinde oldu. Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 3 milyar 636 milyon 272 bin 727,18 lira şeklinde kaydedildi.
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar ise şu şekilde sıralandı:
- İstanbul Altın Rafinerisi
- İAR Döviz ve Kıymetli Madenler
- NMGlobal Kıymetli Madenler
- Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler
- Altınbaş Kıymetli Madenler
Bugünkü İşlem Verileri
Bugün altın piyasasındaki verilere göz attığımızda şu bilgiler öne çıkıyor:
|STANDART
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|3.023.000,00
|2.690,00
|En Düşük
|3.005.000,00
|2.640,00
|En Yüksek
|3.015.000,00
|2.690,00
|Kapanış
|3.010.000,00
|2.683,00
|Ağırlıklı Ortalama
|3.009.914,37
|2.658,12
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.507.705.605,99
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.174,79
|Toplam İşlem Adedi
|58