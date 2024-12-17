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Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 10 Bin Liraya Geriledi

Standart altının kilogram fiyatı, İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda 3 milyon 10 bin liraya düştü.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:22
Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 10 Bin Liraya Geriledi

Altın Kilogram Fiyatında Önemli Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 10 bin liraya geriledi. Bugün piyasada altının fiyatı en düşük 3 milyon 5 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 15 bin lira seviyesine ulaştı. Gün sonunda ise yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Altın, dün günü 3 milyon 23 bin liradan kapatmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de toplam altın işlem hacmi 3 milyar 507 milyon 705 bin 605,99 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 1.174,79 kilogram düzeyinde oldu. Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 3 milyar 636 milyon 272 bin 727,18 lira şeklinde kaydedildi.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

  • İstanbul Altın Rafinerisi
  • İAR Döviz ve Kıymetli Madenler
  • NMGlobal Kıymetli Madenler
  • Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler
  • Altınbaş Kıymetli Madenler

Bugünkü İşlem Verileri

Bugün altın piyasasındaki verilere göz attığımızda şu bilgiler öne çıkıyor:

STANDARTTL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.023.000,002.690,00
En Düşük3.005.000,002.640,00
En Yüksek3.015.000,002.690,00
Kapanış3.010.000,002.683,00
Ağırlıklı Ortalama3.009.914,372.658,12
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.507.705.605,99
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.174,79
Toplam İşlem Adedi58

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