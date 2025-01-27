Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 176 Bin 100 Lira

Altın Fiyatlarında Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 176 bin 100 liraya geriledi. Haftanın ilk işlem gününde, altın piyasasında en düşük 3 milyon 140 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 185 bin lira seviyelerini gördü. Bu fiyat, bir önceki kapanış fiyatı olan 3 milyon 182 bin 500 liradan %0,2’lik bir azalış anlamına geliyor.

Ticaret Bilgileri

KMKTP'de, toplam işlem hacmi 1 milyar 340 milyon 379 bin 421,14 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 424,35 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 343 milyon 745 bin 35,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Santral Döviz, AgaBullion Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk ve Gold Trans Hediyelik Eşya Ticaret yer almakta.

Bugünkü İşlem Verileri

İşte bugünkü altın işlemlerine ilişkin veriler: