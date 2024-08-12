Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogramı 2 Milyon 610 Bin Lira

Altın Fiyatları Neden Düşüyor?

İstanbul'da Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 610 bin liraya geriledi. Piyasa, altın fiyatlarındaki dalgalanmalarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Fiyat Dalgalanmaları ve İşlem Hacmi

Altın piyasasında içsel dinamikler işlem hacmini etkiledi. Bugün standart altının fiyatı en düşük 2 milyon 610 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 675 bin lira olarak kaydedildi. Gün sonunda altın fiyatı, önceki kapanışa oranla %1,4'lük bir düşüş yaşayarak 2 milyon 610 bin lira seviyesine geriledi. Cuma günü fiyat 2 milyon 646 bin lira seviyesindeydi.

İşlem Hacmi ve Kuruluşlar

KMKTP'de gerçekleştirilen işlemlerde toplam işlem hacmi 2 milyar 641 milyon 358 bin 751,25 lira olarak gerçekleşti. Proseslenen miktar ise 1.000,99 kilogram oldu. Bugün işlemlerde en aktif olan kuruluşlar arasında Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler dikkat çekiyor.

Önemli Veriler

Gün içerisinde gerçekleşen altın işlemlerine ilişkin veriler şu şekilde sıralandı: