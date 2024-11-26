Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogramı 3 Milyon 53 Bin Lira

Altın Fiyatlarında Düşüş Eğilimi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 53 bin lira seviyesine geriledi. Bugün gerçekleşen işlemler sonucu altın fiyatlarında %1,7'lik bir azalma gözlemlendi.

Piyasa Verileri

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 51 bin lira, en yüksek 3 milyon 95 bin lira seviyelerine ulaşıldı. Dün, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 105 bin 100 lira olarak kapanmıştı.

KMKTP'de toplam işlem hacmi 1 milyar 418 milyon 714 bin 863,98 lira, işlem miktarı ise 469,78 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 554 milyon 388 bin 653,44 lira düzeyinde gerçekleşti.

Öne Çıkan İşlem Yapan Kurumlar

Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları arasında Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Türkiye İş Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

İşlem Verileri

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.105.000,00 2.680,00 En Düşük 3.051.000,00 2.630,00 En Yüksek 3.095.000,00 2.788,00 Kapanış 3.053.000,00 2.740,00 Ağırlıklı Ortalama 3.060.349,46 2.721,97 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.418.714.863,98 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 469,78 Toplam İşlem Adedi 29

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.