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Altın fiyatları füze gibi uçacak! Altın almayan dizlerini döver: Son tarih verildi

Yatırım yapmak isteyenlerin gözbebeği olan altında son günler de sular durulmuyor, bu dalgalanmanın yaşanmasıyla yatırım yapanlar da ne yapacağını kestirmekte zorlanıyorlar. Altın fiyatları ne durumda işte haberin detayları….  

Yayın Tarihi: 22.06.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 20:37
Altın fiyatları füze gibi uçacak! Altın almayan dizlerini döver: Son tarih verildi

Son zamanların en popüler yatırım aracı olan gram altın yatırımcının sıkı takip ettiği bir ürün olmaya devam ediyor. Bu yüzden uzmanlar yatırım yapanlara ve yapmak isteyenlere yön vermek adına ciddi uyarılar yaptı. Detaylar haberimizde…

dizi

DOPİNGİ BASTILAR, ARTIK FİYATI DÜŞMEZ! UZMANLAR BAS BAS BAĞIRIYOR: GRAM ALTIN BİR DAHA BU FIRSATI VERMEZ!

Ons altın 19 Haziran'a 2.330 dolardan başlarken, Dünya Altın Konseyi, Merkez Bankalarının alımlara devam edeceğini açıklayarak yatırımcılara müjde verdi. Altın fiyatlarına zam yapılması an meselesiydi, gram altının hedefi önce 3 bin TL, ardından 3 bin 500 TL oldu.

Altın fiyatları verilere göre değişmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde mayıs ayında açıklanan perakende satış verilerinde %0,2'lik artış beklentisine kıyasla %0,1'lik artış yaşandı.

Öte yandan Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı araştırmaya göre çoğu merkez bankası 2024-2025 yılları arasında altın rezervlerini artırmak istiyor. Merkez Bankası 2022 ve 2023; Sırasıyla 1.082 ve 1.037 ton altın aldılar. Geçtiğimiz ay en büyük altın alıcısı olan Çin, alımlarını durduracağını açıklamıştı ancak 2.300 USD/ons seviyesinin altındaki altın fiyatlarının Pekin'i yeniden alışverişe teşvik edebileceği düşünülüyor.

ALTIN İÇİN BİRİKTİRME SEVİYELERİ

Merkez bankası alımlarının altın fiyatlarını ileriye dönük olarak desteklemesini bekleyen analistler şunları söyledi: "Altının ons başına fiyatı özellikle ay başından bu yana 2.280 doların üzerinde seyrediyor gibi görünüyor. FED'in faiz indirimi tedbirlerini ve jeopolitik riskleri de eklerseniz altın fiyatlarının bu seviyelere gerileyeceği görülüyor. Dolayısıyla mevcut fiyat seviyesi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için birikim seviyesi olabilir.

19 HAZİRAN ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Bankalararası piyasada 19 Haziran 2024'te bir gram altının fiyatı güne 2440 TL'den başlarken; Kapalıçarşı'da işlemler 2410 ile 2470 TL aralığında işlem görüyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 25 TL'ye satıldı.

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